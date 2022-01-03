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Медик розвінчав міф про зв'язок між кавою і високим тиском

3 січня 2022, 01:44

Медик Хіросіге Ітакура особливо підкреслив, що хлорогенова кислота, яка дає гіркоту і колір кави, має деякі цілком конкретні властивості.

Тиск
Медик розвінчав міф про зв'язок між кавою і високим тиском / УНІАН

Кава є одним з напоїв, який здатний в певних випадках знизити кров'яний тиск. Про це повідомляє портал Yahoo News Japan з посиланням на коментар медика і директора японської клініки "Сібаура" Хіросіге Ітакура.

Медик зазначив, що в каву слід додавати оцет або лимон. Він порадив вживати в день три-чотири чашки цього напою - для того, щоб потримати дію поліфенолів.

Ітакура підкреслив, що хлорогенова кислота, яка дає гіркоту і колір кави, має ряд корисних властивостей, в тому числі антибактеріальну дію в кишечнику, запобігання зниження функції печінки, а також короткозорості.

За словами медика, хлорогенова кислота стабілізує кров'яний тиск, запобігає розвитку атеросклерозу і допомагає спалювати більше жиру, що призводить до збільшення енерговитрат. Також вона здатна пригнічувати запалення в організмі, зменшувати утворення бляшок на стінках судин і захищати ендотеліальні клітини в них, зберігаючи їх еластичність.

Фахівець додав, що для посилення дії хлорогенової кислоти в каву слід додавати оцет. Ефект від цього стає набагато сильніше, ніж від оцту і кави окремо.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.

viber
здоров'я кава артеріальний тиск
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