Медики назвали несподіваний ефект тяжкого перебігу коронавірусу

Виявлено несподіваний ефект тяжкого перебігу COVID - 19 / Getty

Зараження на коронавірус може викликати атипові симптоми, наприклад, зміна сприйняття болю, повідомляє MedicalXpress.

Досі вважалося, що коронавірус посилює хронічний біль. Але команда швейцарських вчених вперше виявила тимчасове зменшення больових відчуттів у трьох онкологічних пацієнтів, які страждають на важкий перебіг коронавірусу.

За деякий час до зараження троє чоловіків у віці від 67 до 84 років зверталися на консультацію з приводу сильного онкологічного болю, несприйнятливого до дії опіоїдів.

При подальшій госпіталізації через коронавірус всі пацієнти спостерігали зменшення або навіть зникнення больових нападів.

Подібний ефект був помічений у значної частини пацієнтів з важким перебігом COVID-19: незважаючи на низький рівень кисню вони не відчували задишки.

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Дослідники уточнили, що відчуття болю і задишки пов'язано з роботою ділянки головного мозку під назвою островковая кора. Вони припускають, що через прямий вплив вірусу, або наслідків сильного запалення, характерного для важкої форми COVID-19, може виникнути дисфункція цієї області.

Також є альтернативна гіпотеза, що пацієнти можуть не відчувати біль при коронавірусі через його впливу на периферичну нервову систему.

Щоб підтвердити спостереження необхідні подальші дослідження.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 23 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 729 жителів країни. У тому числі захворіли 1058 дітей і 231 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 055 осіб; летальних випадків - 720; одужали 23 107 осіб.