Медики перерахували симптоми раку підшлункової залози / УНІАН

Є певна кількість нових симптомів, які можуть вказувати на пухлину в підшлунковій залозі. Про це розповіли медики в інтерв'ю британській газеті Express.

Одним з них є жовтяниця — захворювання, при якому білки очей і шкіра набувають жовтуватий відтінок. Це відбувається через те, що в крові накопичується продукт розпаду білірубін, який утворюється в нирках.

Також, кажуть вчені, результатом виникнення раку підшлункової залози можуть стати втрата апетиту, незрозуміле зниження ваги, апатія, відчуття втоми і відсутність енергії, а також підвищена температура, відчуття жару, тремтіння, нудота і здуття, а також і біль у верхній частині живота, які тільки посилюються під час їжі.

У разі виявлення подібних симптомів медики радять негайно звернутися до лікаря і пройти ретельне обстеження.

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