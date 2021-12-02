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Медики розповіли, як коронавірус впливає на роботу серця

2 грудня 2021, 20:44

Часто проблеми з серцево-судинною системою розвиваються у пацієнтів через COVID-19, які до цього їх не мали.

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Як коронавірус впливає на людину-відповідь лікарів / Фото Reuters

У першу чергу коронавірус негативно впливає на дихальні шляхи і серцево-судинну систему людини.

Як відомо, пацієнти, які до інфікування коронавірусом, мали проблеми з серцево-судинною системою, більш вразливі до важкого перебігу коронавірусної хвороби або смерті, повідомляє Коронавірус Інфо.

Часто проблеми з серцево-судинною системою розвиваються у пацієнтів через COVID-19, які до цього їх не мали.

Згідно з дослідженням, проблеми з серцево-судинною системою виникають у близько 20% госпіталізованих хворих на COVID-19.

Також хвороба викликає пошкодження міокарда і порушує функції серця. Зокрема, мова йде про вплив на серцевий м'яз, яка викликає запалення міокарда і може навіть утворювати рубці.

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Відзначається, що ще тривають дослідження щодо того, як саме коронавірус викликає розвиток міокардиту і є частою причиною серцевої недостатності.

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Наприклад, якщо у хворого є запалення легенів, то правий шлуночок серця повинен працювати інтенсивніше, щоб доставити кров до легенів. Як наслідок, COVID - 19 може викликати правобічну серцеву недостатність.

Також хвороба може викликати запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це може привести до утворення тромбів.

Уникнути тяжкого перебігу коронавірусної хвороби і смерті допоможе вакцинація.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

У МОЗ в листопаді заявили про статистику, згідно з якою кожен третій житель України вже зробив хоча б одне щеплення проти COVID-19. Міністерство фіксувало зростання вакцинації по всій країні, а експерти прогнозували, що підвищений попит на щеплення буде і надалі.

Наприкінці місяця міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко акцентував увагу на стрімкому зростанні темпів вакцинації від коронавірусу в Україні. За його словами, за листопад було зроблено 6,5 мільйонів щеплень проти коронавірусної інфекції. Повний курс вакцинації, за даними на 29 листопада, пройшли близько 35% українців.

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