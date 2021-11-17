МОЗ змінило правила госпіталізації пацієнтів із коронавірусом: що нового

МОЗ змінило правила госпіталізації / Фото Reuters

МОЗ доповнило стандарт госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Тепер стаціонарному лікуванню підлягають українці старші за 60 років, у яких хвороба протікає в середній тяжкості, йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, новим наказом вносяться зміни до стандарту стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19. До переліку підстав для госпіталізації додали пункт, згідно з яким необхідно госпіталізувати пацієнтів старше 60 років із середньою тяжкістю перебігу хвороби.

Відзначимо, до цього в стандарті не було умов за віком пацієнта. Пацієнтів із середньою тяжкістю перебігу госпіталізували лише за наявності ознак пневмонії та/або дихальної недостатності - збільшення частоти дихальних рухів вище норми, кровохаркання, сатурація ≤ 93%.

Карантин в Україні

Кабінет міністрів 11 жовтня через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19 в країні, прийняв рішення про зміну правил міжрегіональних перевезень в Україні. З 21 жовтня для того щоб відправитися в регіон з червоним, помаранчевим або жовтими епідеміологічним режимом, потрібно пред'явити сертифікат вакцинації від коронавірусу, або ж негативний тест.

З 1 листопада COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус став обов'язковим для поїздок і відвідування закладів у Києві, який з цього дня опинився в червоній зоні карантинних обмежень.

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Для українців, які не зробили щеплення від коронавірусу, але перехворіли COVID-19, з'явився сертифікат одужання. Документ, термін дії якого становить 3 місяці, можна згенерувати в додатку Дія.

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