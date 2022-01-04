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МОЗ змінило схеми змішування вакцин від коронавірусу

4 января 2022, 20:45

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до схеми змішування вакцин від коронавірусу. Зокрема, для первинної та бустерної вакцинації.

вакцинація
МОЗ змінило схему змішування вакцин / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до схеми змішування вакцин від коронавірусу. Зокрема, для первинної та бустерної вакцинації, пише пресслужба МОЗ.

Тепер при вакцинації препарати можуть вводити за наступними схемами:

  • перша доза AstraZeneca, Pfizer або Moderna + друга AstraZeneca, Pfizer або Moderna;
  • перша доза AstraZeneca + друга Pfizer або Moderna;
  • перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca.

Інтервал між введеннями препаратів для всіх схем складатиме 28 днів.

Такі ж схеми можна застосовувати також для додаткової або бустерної дози.

Зокрема:

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  • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;
  • перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer;
  • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;
  • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

Нагадаємо, раніше вчені вже заявляли, що в разі, якщо людина була щеплена від грипу і заразилася на коронавірус COVID-19, то така вакцинація може допомогти йому в лікуванні.

Академік РАН Арег Тотолян попереджав про "гримучий коктейль" з грипу та коронавірусу.

Лікар-імунолог, професор Алла Волоха розповіла, як щеплення від грипу може вберегти від коронавірусу.

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