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МОЗ має намір налагодити виробництво марихуани для ліків: подробиці

11 січня 2022, 20:56

МОЗ виступає за те, щоб зняти заборону на обіг окремих сортів конопель у медичних цілях і в науково-технічній діяльності.

Коноплі
Мінзрав хоче налагодити вирощування конопель / УНІАН

МОЗ розробило законопроект щодо обігу медичної марихуани. Таким чином відомство має намір налагодити виробництво конопель для ліків безпосередньо в Україні, а не імпортувати речовину з-за кордону.

"Ми зацікавлені в тому, щоб такі препарати могли вироблятися в Україні, а не тільки ввозилися з-за кордону. Але це складний, тривалий процес, тому що українські пацієнти повинні мати доступ до лікарських препаратів доведеної ефективності. Але так, ми за те, щоб процес повного циклу був в Україні", – зазначив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида, пише РБК-Україна.

Фактично МОЗ виступає за те, щоб зняти заборону на обіг окремих сортів конопель в медичних цілях і в науково-технічній діяльності. Відзначається, що використання медичного канабісу буде можливо тільки при ретельному контролі.

Так, кожна партія і одиниця препарату будуть промарковані унікальним штрих-кодом, з'явиться електронний реєстр для обліку рослин конопель, а самі лікарські препарати збираються продавати лише за електронними рецептами лікаря.

У міністерстві кажуть, що в разі, коли вміст основної психоактивної речовини — тетрагідроканабінолу (ТГК) — буде занадто високим, то вирощувати рослину дозволять тільки на закритому грунті, тобто в спеціальних теплицях і під охороною.

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Раніше Главред писав про те, що Верховна Рада 13 липня минулого року провалила легалізацію медичного каннабіса в Україні. Нардепи відправили на доопрацювання авторам відповідний законопроект №5586 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності.

Документ за основу підтримали лише 184 нардепи. На його направлення на доопрацювання в Комітет також не вистачило голосів.

Ще в жовтні 2020 року в офісі президента Володимира Зеленського повідомляли, що, за попередніми підрахунками, близько 2 млн громадян нашої країни потребували такого канабісу, оскільки він має знеболюючий ефект.

В Україні 9 квітня був узаконений медичний Каннабіс, тепер можна купити лікарські препарати, створені на основі речовин Набіксимолс, Набілон і Дронабінол, йдеться на сайті уряд.

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