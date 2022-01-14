Чи може хронічний стрес бути серйозно небезпечний для здоров'я - коментар медика / ua.depositphotos.com

Хронічний стрес у певних випадках смертельно небезпечний для організму. Про це в інтерв'ю "П'ятому каналу" заявила відомий ендокринолог Олена Барредо.

За словами лікаря, під час стресу організм виробляє кортизол (гормон стресу), а його надлишок загрожує настрою і здоров'ю людини − підвищується ризик набрати вагу, отримати проблеми з репродуктивною функцією, судинами і шлунково-кишковим трактом.

Барредо зазначила, що кортизол знижує синтез білків. Відповідно, рівень цукру і холестерину стають високими. Щоб знизити цукор, організм почне виробляти інсулін, і це призведе до набору ваги.

"Інсулін - гормон, який запасає, відкладає жир в різні місця. Особливо в верхню половину тулуба: живіт, груди, руки і ноги. Через те, що знижується білковий обмін на тлі кортизолу, руки і ноги будуть худі, тому що будуть руйнуватися білки", — розповіла ендокринолог.

Крім того, говорить Барредо, хронічний стрес б'є по шлунково-кишковому тракту і статевого життя, заявила фахівець. Кортизол використовує всі сили організму, і він знижує вироблення тестостерону і естрогену, які відповідають не тільки за репродуктивну функцію, але і за еластичність судин і артеріальний тиск.

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Слідом за цими гормонами знижується і рівень прогестерону, який регулює задоволення і стабільність настрою. Барредо нагадала про те, як важливо прислухатися до себе і своїх станів, щоб вчасно звертатися за медичною допомогою.

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Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог і гастроентеролог Світлана Ісакова розповіла, що їсти на сніданок категорично не варто. За її словами, бутерброди на сніданок їсти можна, але потрібно розуміти, що це за бутерброд. Якщо мова йде про білому батоні з шматком вареної ковбаси, то такий "кулінарний шедевр" є не варто в принципі.

Деякі види ковбас цілком безпечні, якщо їх вживати зрідка і в невеликій кількості. Ліверна і кров'яна ковбаса у списку небезпеки займає перше місце. Справа в тому, що вона проводиться з додаванням внутрішніх органів тварин.