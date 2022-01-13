Чи може мед прибирати ризик запалень-коментар експерта

Чи може мед зменшити ризик запалення - коментар експерта / Pixabay

Мед має ряд корисних властивостей, але при його вживанні необхідно дотримуватися дозування, про це заявила в коментарі РИА Новости Нутриціолог Катерина Маркова.

"Перш за все, потрібно розуміти, що мед — це не ласощі, а лікарський засіб. Основа вуглеводів в меді-глюкоза, фруктоза, складові 90% всіх цукрів продукту. Саме тому важливо дотримуватися дозування! Мед застосовується з розрахунку 1 грам на кілограм маси людини на добу", — сказала вона.

Мед має антибактеріальну, протизапальну, імуномодулюючу, антитоксичну, тонізуючу властивості, говорить Нутриціолог.

"Мікроелементи меду знаходяться в найбільш підходящої для засвоєння людським організмом формі. При виборі меду перевагу віддавайте тільки сертифікованому продукту. У Росії мед північних бджіл найбільш біологічно активний (за рахунок збільшеного вмісту високоактивних ферментів)", - сказала вона.

Також Маркова вважала важливим відзначити наявність протипоказань для вживання меду.

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"Це обмеження вуглеводів за основним захворюванням, інсулінорезистентність, індивідуальна непереносимість. Не рекомендую замінювати медом цукор", - резюмувала фахівець.

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Нагадаємо, Нутриціолог Анна Біоторіум говорила про те, що при високих температурах мед стає токсичним, буквально-перетворюється на отруту плюс втрачає свої цілющі властивості.

При перших ознаках застуди або грипу багато хто починає пити гарячий чай з лимоном і медом. Як кажуть медики, це є найбільша помилка при вживанні меду в оздоровчих цілях.