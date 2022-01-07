Чи можна швидко привести тіло у форму після новорічних застіль - коментар експерта

Чи можна швидко привести тіло у форму після новорічних застіль - коментар вчених / ua.depositphotos.com

Для того, щоб відновити організм після новорічних застіль, потрібно дотримуватися строго певних правил. Про це відомий дієтолог Тетяна Дік розповіла "РИА Новости".

За її словами, ні в якому разі не можна влаштовувати розвантажувальні дні на воді або гречці.

"Це буде таким же стресом, як і переїдання. Не вставайте на ваги, в будь-якому випадку буде плюс, оскільки "нічна" їжа просто знаходиться в процесі перетравлення. Також можливий набряк від незвичних продуктів і напоїв, Який зійде через пару днів", — сказала фахівець.

Дік додала, що після застілля необхідно пити достатню кількість рідини, не налягати на копчені і солоні продукти. Крім того, потрібно їсти містять клітковину овочі і фрукти, які сприяють поліпшенню травлення і допомагають утилізувати "важку" їжу.

"Можна перекусити йогуртом або кефіром, що також поліпшить роботу шлунково — кишкового тракту", - підсумувала фахівець.

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Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог, фахівець медицини антистаріння, засновник Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Главреду, як потрібно вживати алкогольні напої в новорічні свята і залишатися цілком бадьорим і дієздатним.