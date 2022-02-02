Чи можна пити каву під час їжі - відповідь дієтолога / ua.depositphotos.com

Пити каву під час їжі можна, особливо, якщо напій приготований з натурального продукту і не містить добавок. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий дієтолог Антоніна Саволюк.

"Біологічно активні речовини, антиоксиданти і катехіни, що містяться в складі кави, дуже легко зв'язуються з білками і кальцієм. Якщо ви запиваєте каву жирну їжу з тваринним білком, додаєте в напій молоко або вершки, то вся його користь, на жаль, втрачається. Додаткову дію надає танін. При взаємодії з білками речовина важко перетравлюється", — розповів дієтолог.

Саволюк також порекомендувала пити каву під час сніданку або між перекусами, запиваючи її максимум склянкою води.

"Кава сильно зневоднює і трохи "окисляє" кислотно-лужний баланс. Також має сечогінний ефект, виводить воду з кров'яного русла. Тому стаканчик води після чашки кави - звичка, яка буде корисна для всіх", — уточнила Саволюк.

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