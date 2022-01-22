Чи можна повністю уникнути "цукрової ломки" - відповідь дієтолога/ ua.depositphotos.com

Повна відмова від солодких продуктів заради зниження ваги може привести до "цукрової ломки". Про це розповіла в інтерв'ю Радіо Sputnik лікар-дієтолог і директор "Центру дієтології" Анна Мелехіна.

Солодощі псують фігуру - загальновідомий факт. Не дивно, що відмова від цукру і містять його продуктів розглядається багатьма людьми як кращий спосіб позбутися від зайвих кілограмів. Але якщо раптово і без попередньої підготовки виключити солодощі зі свого раціону, то це може привести до неприємних наслідків, говорить Мелехіна.

За словами дієтолога, всі звикли до цукру люди, утримуючись від його вживання, можуть відчувати брак енергії і вкрай сильний дискомфорт, дуже сильно нагадує ломку.

"Цукрова залежність поки науково не доведена, тому ніякої цукрової ломки в буквальному сенсі слова не існує. Але при цьому люди, які вживають багато цукру, при відмові від нього відчувають сильний дискомфорт, як при ломці. Людина може почати відчувати втрату енергії, тому що солодкі продукти були для нього джерелом вуглеводів, які, в свою чергу, є основним джерелом енергії", — уточнила Мелехіна.

читайте такожЦіни на цукор будуть рекордними: в Україні на 20% подорожчають продукти

Нагадаємо, раніше китайські вчені довели новий зв'язок діабету і коронавірусу, а американські дослідники знайшли Нова ознака поширеного типу діабету.