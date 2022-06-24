Чи можна порошок для ручного прання сипати у пральну машинку: як не угробити речі і техніку

Чи можна порошок для ручного прання сипати у пральну машинку/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Коли порошок "автомат" раптово закінчився, ви занадто втомлені для походу в магазин, а під руками опиняється "ручний" порошок – є велика спокуса просто скористатися ним. Але таке рішення досить ризиковане і не факт, що закінчиться добре для вашої пральної машинки. І зараз ми пояснимо, чому.

Щоб не плутати види порошків, потрібно звертати увагу на відповідні позначки на упаковках – "автомат" або "для ручного прання". Головна різниця у їхньому механізмі дії у тому, як вони утворюють піну.

Порошок для ручного прання, розчиняючись у воді, утворює багато піни. Це робить процес прання вручну набагато легшим. У той же час порошок для пральної машинки не має сильно пінитися, адже це буде тільки заважати правильному виконанню її роботи.

Що робити, якщо ви засипали "ручний" порошок у пральну машинку

Якщо ви переплутали порошки і засипали у пральну машинку не той, що був потрібен, не панікуйте раніше часу. У тому разі, якщо кількість засипаного порошку була стандартною, прання може закінчитися спокійно і без "сюрпризів". Проте якщо порошку було занадто багато або ж у барабані знаходяться речі, які можуть сприяти сильнішому утворенню піни, то вона може прорватися з машинки наверх.

У такому випадку діяти потрібно за наступним алгоритмом:

Спочатку поставте машинку на паузу;

Знайдіть серед програм "злив води" й увімкніть його;

Заберіть речі з барабану і прополощіть їх вручну, щоб позбутися порошку і піни, яка вже встигла утворитися;

Завантажте речі у барабан, засипте в машинку правильний порошок і знову увімкніть прання.

Також варто пам’ятати, що пральний порошок не можна засипати безпосередньо у барабан машинки.

Чи можна прати вручну порошком для пральних машинок автомат

Така "заміна" не буде ефективною, адже порошок для машинок менше піниться. Якщо ж ви вирішили спробувати прати вручну з порошком "автомат", тоді потрібно буде спочатку замочити білизну на якийсь час, а потім потерти.

При цьому в такому разі порошку потрібно сипати менше, адже його концентрація більша. Прати варто у рукавичках, тому що порошок для машинок більш агресивний.

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