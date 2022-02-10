Чи можна продовжити життя на десяток і більше років - відповідь вчених

Як пишуть норвезькі вчені, той раціон, якого дотримується більшість людей, як правило, регулярно загрожує великими проблемами для їх організмів.
Колектив Норвезьких вчених стверджує, що людське життя можливо продовжити як мінімум на 13 років. Про це повідомляє британське видання The Daily Mail.
Фахівці з Університету Берген стверджують, що в західних країнах зазвичай вживають велику кількість оброблених харчових продуктів з високим вмістом солі і цукру, а також переробленого і червоного м'яса. Така їжа, пишуть вчені, призводить до ожиріння, розвитку серцево-судинних захворювань, діабету і раку.
Дослідники рекомендують щодня споживати 225 грамів цільнозернових продуктів, 200 грамів риби, 25 грамів горіхів, 200 грамів бобових, по 400 грамів овочів і фруктів, а також не більше 50 грамів білого м'яса.
При цьому слід повністю відмовитися від червоного м'яса, ковбаси, шинки і сосисок, а також від солодких напоїв.
Дотримуючись вищевказаної дієти, кажуть вчені, 20-річний житель країн Заходу здатний продовжити власне життя приблизно на 13 років, 60-річний - на 8,5 років, а 80-річний - на 3,5 року.
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