Чи можна продовжити життя на десяток і більше років - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Колектив Норвезьких вчених стверджує, що людське життя можливо продовжити як мінімум на 13 років. Про це повідомляє британське видання The Daily Mail.

Фахівці з Університету Берген стверджують, що в західних країнах зазвичай вживають велику кількість оброблених харчових продуктів з високим вмістом солі і цукру, а також переробленого і червоного м'яса. Така їжа, пишуть вчені, призводить до ожиріння, розвитку серцево-судинних захворювань, діабету і раку.

Дослідники рекомендують щодня споживати 225 грамів цільнозернових продуктів, 200 грамів риби, 25 грамів горіхів, 200 грамів бобових, по 400 грамів овочів і фруктів, а також не більше 50 грамів білого м'яса.

При цьому слід повністю відмовитися від червоного м'яса, ковбаси, шинки і сосисок, а також від солодких напоїв.

Дотримуючись вищевказаної дієти, кажуть вчені, 20-річний житель країн Заходу здатний продовжити власне життя приблизно на 13 років, 60-річний - на 8,5 років, а 80-річний - на 3,5 року.

Реклама

читайте такожСписок довгожителів: 6 груп продуктів, без яких життя буде коротше

Нагадаємо, раніше лікарі розповіли, які чаї допомагають якісно схуднути. Медики стверджують, що певні види чаїв надають неоціненну допомогу в скиданні ваги.

Вчені з'ясували, який чай корисніше всього для організму. Дослідники стверджують, що чай з одного популярного плоду вкрай корисний для тіла.