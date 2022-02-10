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Чи можна продовжити життя на десяток і більше років - відповідь вчених

10 лютого 2022, 01:03

Як пишуть норвезькі вчені, той раціон, якого дотримується більшість людей, як правило, регулярно загрожує великими проблемами для їх організмів.

Старість
Чи можна продовжити життя на десяток і більше років - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Колектив Норвезьких вчених стверджує, що людське життя можливо продовжити як мінімум на 13 років. Про це повідомляє британське видання The Daily Mail.

Фахівці з Університету Берген стверджують, що в західних країнах зазвичай вживають велику кількість оброблених харчових продуктів з високим вмістом солі і цукру, а також переробленого і червоного м'яса. Така їжа, пишуть вчені, призводить до ожиріння, розвитку серцево-судинних захворювань, діабету і раку.

Дослідники рекомендують щодня споживати 225 грамів цільнозернових продуктів, 200 грамів риби, 25 грамів горіхів, 200 грамів бобових, по 400 грамів овочів і фруктів, а також не більше 50 грамів білого м'яса.

При цьому слід повністю відмовитися від червоного м'яса, ковбаси, шинки і сосисок, а також від солодких напоїв.

Дотримуючись вищевказаної дієти, кажуть вчені, 20-річний житель країн Заходу здатний продовжити власне життя приблизно на 13 років, 60-річний - на 8,5 років, а 80-річний - на 3,5 року.

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Нагадаємо, раніше лікарі розповіли, які чаї допомагають якісно схуднути. Медики стверджують, що певні види чаїв надають неоціненну допомогу в скиданні ваги.

Вчені з'ясували, який чай корисніше всього для організму. Дослідники стверджують, що чай з одного популярного плоду вкрай корисний для тіла.

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здоров'я дієта організм
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