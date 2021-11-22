Чи можна заразитися коронавірусом на свіжому повітрі: відповідь експерта / УНІАН

Ймовірність того, що людина заразиться коронавірусом на відкритому повітрі, вкрай мала. Про це розповів відомий експерт і дослідник ризиків зараження вірусами Міхаель Рідікер, повідомляє "Факти".

"Я досліджував, чи можна заразитися, коли на пробіжці біжиш за іншою людиною. Мені вдалося показати, що великі краплі потрапляють дуже рідко, а хмара дрібних частинок рідини, що утворюється при диханні, дуже швидко розсіюється", ‒ розповів фахівець.

Ридикер каже, що ризик зараження невеликий, коли одна людина знаходиться на достатній відстані від людини.

"За умови, що ви не біжите за інфікованою людиною дуже довго, ризик заразитися дуже малий. Але потрібно бути обережним, якщо ви стоїте обличчям до нього і перебуваєте від нього на відстані витягнутої руки. Це може бути небезпечним як в приміщенні, так і на вулиці, особливо якщо у співрозмовника при розмові виділяються краплі рідини", ‒ повідомив він.

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Нагадаємо, раніше лікар-епідеміолог, засновник NEGIC, голова ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін заявив про те, що коронавірусний штам Дельта буде блискавично поширюватися в громадському транспорті і в приміщеннях без вентиляції.

"Що б ми не робили, які б червоні зони не малювали, до тих пір, поки у нас буде такий стан з громадським транспортом - а в годину-пік кожен може подивитися, наскільки заповнені наші маршрутки, трамваї, автобуси, метро – ми стикаємося з величезними ризиками. У нас система створена таким чином, щоб ми масово поширювали інфекції. Тому передумов до зниження захворюваності у нас немає", - пояснив епідеміолог.