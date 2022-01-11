"Ми не країна 2014 року": в МЗС України різко висловилися щодо можливого нападу РФ

Джапарова висловилася про можливу агресію РФ

Україна повністю довіряє США як надійному партнеру під час переговорів Росії і США в Женеві. Країна готова відповісти на можливу агресію Росії всіма можливими способами, заявила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter.

"США - наш стратегічний партнер. Ми віримо в американську систему та інститути щодо позиції України", - заявила Джапарова.

При цьому вона додала, що дипломати попередили європейських і американських партнерів, що безпека України не може обговорюватися без України.

"Ми повинні дуже чітко сказати Росії, чого їй слід очікувати, якщо вона знову нападе на Україну: дипломатичної, економічної відповіді і відповіді у сфері безпеки. Головна ідея російської політики - зберегти контроль над колишніми радянськими республіками. Але холодна війна завершилась", - додала Джапарова.

Говорячи про можливий напад Росії на Україну, заступник голови МЗС України заявила, що українська армія сильно змінилася, а Україна вже не та країна, якою вона була в 2014 році.

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"Ми не країна 2014 року. Українська армія кардинально змінилася. Йдеться не лише про військову відповідь, а й про впевненість. Якщо відбудеться напад, ми відповімо чітко, всіма можливими способами", - заявила Джапарова.

Переговори Заходу і Росії з безпеки

Російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи – проект договору США і РФ з безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

У Москві наполягають на тому, щоб Вашингтон гарантував невступ України в НАТО і нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід.

У Вашингтоні заявили, що не будуть домовлятися з Росією з питань безпеки без участі Євросоюзу і країн-союзників. При цьому американці не бачать можливості для компромісу в питанні обмеження для країн на ведення своєї суверенної політики.

В НАТО говорили, що переговори з безпеки з РФ потрібно проводити за участю європейських союзників, в числі яких Україна.

Переговори з безпеки США і Росії проходять 10 січня в Женеві. Через два дні, 12 січня, має відбутися рада НАТО-Росія. 13 січня очікуються консультації по лінії ОБСЄ.

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