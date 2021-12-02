Не такі, як у Дельти, і дуже легкі: названо симптоми штаму коронавірусу Омікрон

Лікарі назвали симптоми штаму коронавірусу Омікрон / Фото Reuters

Новий штам коронавірусу Омікрон, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 1 грудня, вже проник в 23 країни світу. Українські медики вважають, що скоро він буде виявлений і в нашій країні. Тим часом медики, які вже зіткнулися з новим COVID-штамом, розповіли про симптоми хвороби. До слова, вони відрізняються від тих, які проявляються у пацієнтів, заражених штамом коронавірусу Дельта.

Зокрема, за штамом Омікрон активно спостерігають в ПАР, де було виявлено перші випадки цього варіанту коронавірусу. Згідно з попередніми даними, штам не викликає важку форму захворювання, пише Ехргеѕѕ.

Глава Південноафриканської медичної асоціації, доктор Анжеліка Кутзі, яка перша била на сполох з приводу нового штаму, розповіла, що симптоми COVID-штаму Омікрон були "надзвичайно легкими".

Пацієнт, якого спостерігала Кутзі, відчував утому впродовж декількох днів. У нього не було болю в горлі, але він скаржився на першіння.

Серед зафіксованих проявів хвороби – лихоманка, нічна пітливість, сильний біль у тілі.

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У пацієнтів з Омікроном не було стійкого кашлю або втрати смаку або запаху, тобто симптомів, зазвичай пов'язаних з попередніми штамами COVID-19.

читайте такожCOVID-штам Омікрон небезпечніший, ніж Дельта, Україні потрібно закрити авіасполучення - лікарМедики припустили, що це може бути пов'язано зі змінами в способі взаємодії вірусу з імунними клітинами людини.

"Багато загальних симптомів захворювання, таких як лихоманка або нежить, передусім викликані нашою імунною реакцією на інфекції, а не прямим пошкодженням, викликаним вірусами або бактеріями. Відмінності в наших імунних реакціях також можуть пояснити, чому дві людини не обов'язково відчувають одні й ті самі симптоми, якщо вони інфіковані одним і тим же вірусом або варіантом", – кажуть фахівці.

Як повідомляв Главред, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький завив, що новий штам Омікрон детально досліджували і з'ясували, що він здатний пробивати захист організму людини, створений двома дозами вакцини від коронавірусу. Тому знадобиться третя, бустерна доза вакцини.

Тим часом голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон і чи фіксувалися його випадки в Україні.

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