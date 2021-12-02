Не такі, як у Дельти, і дуже легкі: названо симптоми штаму коронавірусу Омікрон

За новим штамом спостерігають у ПАР, де було виявлено перші випадки цього варіанту коронавірусу. Відомо, що Омікрон не викликає важку форму захворювання.
Новий штам коронавірусу Омікрон, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 1 грудня, вже проник в 23 країни світу. Українські медики вважають, що скоро він буде виявлений і в нашій країні. Тим часом медики, які вже зіткнулися з новим COVID-штамом, розповіли про симптоми хвороби. До слова, вони відрізняються від тих, які проявляються у пацієнтів, заражених штамом коронавірусу Дельта.
Зокрема, за штамом Омікрон активно спостерігають в ПАР, де було виявлено перші випадки цього варіанту коронавірусу. Згідно з попередніми даними, штам не викликає важку форму захворювання, пише Ехргеѕѕ.
Глава Південноафриканської медичної асоціації, доктор Анжеліка Кутзі, яка перша била на сполох з приводу нового штаму, розповіла, що симптоми COVID-штаму Омікрон були "надзвичайно легкими".
Пацієнт, якого спостерігала Кутзі, відчував утому впродовж декількох днів. У нього не було болю в горлі, але він скаржився на першіння.
Серед зафіксованих проявів хвороби – лихоманка, нічна пітливість, сильний біль у тілі.
У пацієнтів з Омікроном не було стійкого кашлю або втрати смаку або запаху, тобто симптомів, зазвичай пов'язаних з попередніми штамами COVID-19.
читайте такожCOVID-штам Омікрон небезпечніший, ніж Дельта, Україні потрібно закрити авіасполучення - лікарМедики припустили, що це може бути пов'язано зі змінами в способі взаємодії вірусу з імунними клітинами людини.
"Багато загальних симптомів захворювання, таких як лихоманка або нежить, передусім викликані нашою імунною реакцією на інфекції, а не прямим пошкодженням, викликаним вірусами або бактеріями. Відмінності в наших імунних реакціях також можуть пояснити, чому дві людини не обов'язково відчувають одні й ті самі симптоми, якщо вони інфіковані одним і тим же вірусом або варіантом", – кажуть фахівці.
Як повідомляв Главред, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький завив, що новий штам Омікрон детально досліджували і з'ясували, що він здатний пробивати захист організму людини, створений двома дозами вакцини від коронавірусу. Тому знадобиться третя, бустерна доза вакцини.
Тим часом голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон і чи фіксувалися його випадки в Україні.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.
Інші новини:
- У Китаї назвали небезпечні особливості Омікрона, які роблять його вірусом-вбивцею
- Під загрозою кожна країна світу: лікар розповів про небезпеку штаму Омікрон
- Чи потрібно українцям панікувати через COVID-штам Омікрон: лікар дала відповідь
- Комаровський пояснив, для кого небезпечний новий штам Омікрон
- ВООЗ дала важливі рекомендації туристам під час поширення штаму Омікрон