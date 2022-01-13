Нарколог пояснив, чи можна відновити печінку після свят / Flickr / Providence Health Care Vancouver Follow

Вживання алкоголю і великої кількості їжі під час свят не проходить безслідно для здоров'я. Але є певні способи відновити печінку після пиятик, про це розповів у коментарі Радіо Sputnik відомий лікар-нарколог Руслан Ісаєв.

Після святкових застіль печінка потребує відновлення, тому що алкоголь — це токсична речовина для цього органу, зазначив медик. Якщо людина всерйоз зловжила спиртними напоями, відзначаючи настання Нового року, і тепер відчуває важкі наслідки своєї необережності, то краще звернутися за медичною допомогою, вважає він.

У разі, якщо в організм надійшло більш-менш помірна кількість алкоголю, то досить тимчасово відмовитися від спиртного і вдатися до спеціальної дієти.

"Після свят слід відмовитися від спиртного і дотримуватися особливої дієти. Треба стабільно приймати напої, які містять вітамін C (наприклад, свіжовичавлені фруктові соки — Главред). Також треба їсти сир, тому що він містить метіонін. Ця амінокислота благотворно впливає на печінку", - пояснив Ісаєв.

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