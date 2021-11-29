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Названо нетипові симптоми штаму коронавірусу Омікрон

29 листопада 2021, 11:03
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Омікрон поширюється серед молодих людей - це найвразливіша для штаму група населення. У лікарні надходять пацієнти у віці 20-30 років.

коронавірус
Медики з ПАР назвали симптоми штаму коронавірусу Омікрон / Фото Reuters

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року. Поки що про нього відомо небагато. У Всесвітній організації охорони здоров'я озвучили попередні дані: цей COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше. А поки що лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона.

Нетипові симптоми Омікрон-штаму коронавірусу

Як пише SM-News, медики з ПАР назвали симптоми штаму коронавірусу Омікрон:

  • піднімається температура;
  • відчувається втома;
  • нюх і смак не зникають;
  • частішає пульс.

Лікарі зазначають, що Омікрон передусім поширюється серед молодих людей — це найвразливіша для штаму група населення. У лікарні надходять пацієнти у віці 20-30 років, 65% з них - невакциновані.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

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Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпеку штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

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