Названо нетипові симптоми штаму коронавірусу Омікрон

Омікрон поширюється серед молодих людей - це найвразливіша для штаму група населення. У лікарні надходять пацієнти у віці 20-30 років.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року. Поки що про нього відомо небагато. У Всесвітній організації охорони здоров'я озвучили попередні дані: цей COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше. А поки що лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона.
Нетипові симптоми Омікрон-штаму коронавірусу
Як пише SM-News, медики з ПАР назвали симптоми штаму коронавірусу Омікрон:
- піднімається температура;
- відчувається втома;
- нюх і смак не зникають;
- частішає пульс.
Лікарі зазначають, що Омікрон передусім поширюється серед молодих людей — це найвразливіша для штаму група населення. У лікарні надходять пацієнти у віці 20-30 років, 65% з них - невакциновані.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпеку штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
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