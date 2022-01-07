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Названо п'ять головних симптомів пошкодження печінки алкоголем

7 січня 2022, 02:20

Любителів вживати спиртне кілька днів поспіль фахівці попередили, що в їхньому випадку печінка може отримати досить серйозні пошкодження.

Спиртне
Названо п'ять головних симптомів пошкодження печінки алкоголем / ua.depositphotos.com

Фахівці британської благодійної організації British Liver Trust назвали п'ять головних симптомів, які на ранній стадії можуть вказати на те, що у людини є проблеми з печінкою, які виникли через спиртні напої. Про це повідомляє "Медик Форум".

Медики попередили, що проблеми з печінкою можуть порушити до п'ятисот життєво важливих функцій організму. Даний орган є вкрай важливим для людини і відповідає за нейтралізацію і виведення токсину. Експерти підкреслили, що при кожній новій фільтрації алкоголю печінкою частина клітин цього органу відмирають. Вони закликали робити перерви між вживанням спиртних напоїв, оскільки органу потрібен деякий час для того, щоб він міг регенерувати і виробляти нові клітини.

Любителів вживати спиртне кілька днів поспіль фахівці попередили, що в їхньому випадку печінка може отримати досить серйозні пошкодження. Серед ознак, які говорять про проблеми з печінкою через алкоголь, можна виділити - біль в животі, втома, пронос, нудоту і загальне погане самопочуття. Крім цього, також, може виникнути втрата апетиту.

"Надмірне вживання алкоголю протягом багатьох років може знизити його здатність до регенерації. Це може призвести до серйозного і незворотного пошкодження вашої печінки", — підсумували вони.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, вчені знайшли харчову добавку- "вбивцю" похмілля. Виявляється, звичайна харчова добавка може "вбити" похмілля чи не наповал.

Також були названі 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.

Пізніше вчені з Університету Глазго встановили - вживання вина замість пива або будь-яких міцних спиртних напоїв дає корисний ефект для організму.

viber
здоров'я печінка спиртне алкоголь
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