Названо три продукти, які щодня їдять довгожителі

Вживання цукру і жирних продуктів стає причиною виникнення багатьох проблем зі здоров'ям.

При цьому існують продукти, які корисні для здоров'я і їх кожен день вживають довгожителі, пише Eat This, Not That!

Боби - це основний продукт харчування більшості довгожителів. Наприклад в квасолі міститься корисна кількість клітковини та інших поживних речовин, які допомагають боротися з різними хворобами.

Чорноокий горох є нормальною частиною щоденного раціону на острові Ікарія в Греції. Вчені з'ясували, що ці боби мають протиракові і протидіабетичні властивості. Крім того, вони корисні для серця.

Чорні боби містять велику кількість клітковини і антиоксидантів. Вони допомагають при діабеті і знижують ризик серцевих захворювань.

Довгожителі регулярно їдять часник. Вчені стверджують, що часник є одним з "найпотужніших природних ліків". Крім того, часник допомагає знизити появу захворювань, які досить часто приходять з віком.

У лососі міститься велика кількість омега-3 жирних кислот. Вони допомагають зміцнити серце і зменшують появу серцево-судинних захворювань. Дані кислоти також знижують хронічне запалення в організмі.

