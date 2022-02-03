Названо три продукти, які щодня їдять довгожителі

Ці продукти допомагають при діабеті і знижують ризик серцевих захворювань.
Вживання цукру і жирних продуктів стає причиною виникнення багатьох проблем зі здоров'ям.
При цьому існують продукти, які корисні для здоров'я і їх кожен день вживають довгожителі, пише Eat This, Not That!
Боби - це основний продукт харчування більшості довгожителів. Наприклад в квасолі міститься корисна кількість клітковини та інших поживних речовин, які допомагають боротися з різними хворобами.
Чорноокий горох є нормальною частиною щоденного раціону на острові Ікарія в Греції. Вчені з'ясували, що ці боби мають протиракові і протидіабетичні властивості. Крім того, вони корисні для серця.
Чорні боби містять велику кількість клітковини і антиоксидантів. Вони допомагають при діабеті і знижують ризик серцевих захворювань.
Довгожителі регулярно їдять часник. Вчені стверджують, що часник є одним з "найпотужніших природних ліків". Крім того, часник допомагає знизити появу захворювань, які досить часто приходять з віком.
У лососі міститься велика кількість омега-3 жирних кислот. Вони допомагають зміцнити серце і зменшують появу серцево-судинних захворювань. Дані кислоти також знижують хронічне запалення в організмі.
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