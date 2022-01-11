"Не поспішай Ти нас ховати": Стефанчук відреагував казус в ефірі каналу Рада

Стефанчук відреагував на казус в ефірі каналу Рада / УНІАН

Спікер парламенту Руслан Стефанчук відреагував на казус, який трапився сьогодні в прямому ефірі парламентського телеканалу Рада. Так, у прямому ефірі телеканал випадково "поховав" голову ВР.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував повідомлення з підписом "телекаканал" Рада "і розмістив пісню групи Чайф "Не спеши ты нас хоронить". Пісня починається словами "А не спеши ты нас хоронить А у нас ещё здесь дела У нас дома детей мал-мала Да и просто хотелось пожить".

Під повідомленням користувачі підкреслили, що у Стефанчука "почуття гумору зашкалює", "суперова реакція", "Руслан Олексійович, рівень". Народна депутат від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко написала під реакцією Стефанчука: "Почуття гумору підтверджує, що живий, і Слава Богу".

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Раніше Главред писав про те, що парламентський телеканал Рада під час ефіру випадково "поховав" спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Неприємний інцидент трапився 11 січня.

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В ефірі повідомляли про смерть глави Європарламенту Давида Сассолі. Цю сумну звістку коментував спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Водночас замість фото голови Європарламенту показали фото голови ВР.

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