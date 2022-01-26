Брак якої речовини загрожує хворобою серця - коментар дієтолога / ua.depositphotos.com

Речовина селен грає досить значиму роль для роботи людського організму, а дефіцит цієї речовини може привести до серйозних проблем і захворювань. Про це заявила РИА Новости лікар-дієтолог Ірина Риль.

"Селен - потужний антиоксидант. Має здатність запобігати пошкодженню ДНК і забезпечувати зміцнення імунної системи. Селен дозволяє усунути запальні процеси в організмі і знизити рівень маркера запалення CRP (C-реактивний білок − Главред). Згідно з результатами досліджень, ішемічна хвороба серця в більшості випадків викликана низьким рівнем селену в крові. І теорія вільних радикалів це підтверджує", - розповіла Риль.

Дієтолог окремо зазначила, що селеном багаті бразильський горіх, устриці, морепродукти, яйця, сардини.

"Дефіцит селену в організмі може призвести до виникнення таких захворювань, як аутоімунний тиреоїдит і гіпотиреоз. У людей з хворобою Альцгеймера виявляється критично низький рівень селену. У той час як вживання його в терапевтичній дозі дозволяє поліпшити ситуацію. Селен є антагоністом миш'яку, захищає організм від впливу кадмію, свинцю, талію, ртуті. Перевагою селену є те, що він реактивує вітаміни С і Е назад в їх активний стан, тому селен, вітаміни С і Е, а також цинк добре поєднуються в один прийом, посилюючи дію один одного", — підсумувала Риль.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що є певна кількість "корисних" продуктів, які легко можуть нашкодити організму. Про це розповів лікар-дієтолог Євген Арзамасцев.

За його словами, небезпеку може становити риба тунець. Протягом життя вона накопичує важкі метали, в тому числі ртуть.

"Важливо розуміти, що тунець - це велика риба, з великим терміном життя. А чим довше живе риба, тим більше шкідливих компонентів вона може накопичити", - повідомив Арзамасцев.