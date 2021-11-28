Новий штам коронавірусу Омікрон крокує Європою: у ЄС оприлюднили рекомендації

Новий штам коронавірусу захоплює все нові країни / Фото Reuters

Через появу нового штаму коронавірусу Омікрон, який більш стійкий до вакцин, країнам Євросоюзу рекомендується розглянути можливість ревакцинації осіб від 40 років, аби захистити найуразливіші категорії людей.

Про це напередодні повідомили у пресслужбі Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, передає "Укрінформ". Європейці поки розробили кілька рекомендацій, які, на їхню думку, повинні стримати поширення більш небезпечного штаму.

Експерти рекомендують:

уникати поїздок до районів, де виявлено випадки зараження;

розширювати тестування та відстежувати контакти хворих на COVID-19;

країнам Євросоюзу розглянути можливість введення бустерної дози для осіб віком 40 років і старше (почати з найбільш уразливих категорій, а потім вакцинувати дорослих віком від 18 років).

Це потенційно може знизити передачу вірусу серед населення та запобігти додатковій госпіталізації та летальним випадкам серед хворих.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада в Південній Африці. Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, пар і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.

Нині тривають дослідження даного штаму, проте вчені припускають, що через таку кількість мутацій цей різновид коронавірусу може виявитися значніше заразніше.

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У суботу, 27 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела екстрену нараду, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу. Експерти назвали його тим, що "викликає занепокоєння" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B.1.1.529 під назвою "Омікрон".

Тим часом у Pfizer заявили, що готові зробити вакцину від нового коронавірусу за 100 днів.

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