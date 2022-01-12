Нутриціолог назвала топ-4 продукти, які "вбивають" шкіру

Як каже відомий експерт-нутриціолог Катерина Маслова, людям, які хочуть зберегти свою шкіру, необхідно відмовитися відразу від чотирьох продуктів.
Є як мінімум чотири продукти, при регулярному вживанні яких швидко погіршується стан шкіри. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий Нутриціолог Катерина Маслова.
На її думку, в першу чергу потрібно виключити цукор. "Він перетворює колагенові волокна в нашій шкірі в жорсткі згустки, що призводить до зморшок і в'ялої шкіри", — заявила експерт.
Спиртні напої зневоднюють шкіру, а при зловживанні призводять до набряків і прояву судинної сітки на обличчі.
"Третій ворог - глютен: улюблені багатьма булки, багети і макарони крім набряків в області щік обіцяють пігментні плями і провокують розвиток розацеа. Ну а прищі часто викликають молочні продукти. Багато хто не засвоює лактозу, що веде до запалень, причому не тільки на обличчі, але часто на спині і в області декольте", — підсумувала Маслова.
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Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.
Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).
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