Нутриціолог перерахувала найшкідливіші для печінки продукти / колаж ua.depositphotos.com

Є деякі продукти, які шкідливі для печінки. При цьому вони є майже в кожному холодильнику і багато хто їх вживає щодня. За словами фахівців, від вживання таких продуктів краще відмовитися, інакше небезпеки не минути.

У коментарі РИА Новости нутриціолог Олена Михайленко розповіла, що до таких продуктів слід віднести, зокрема, сало, вершкове масло, ковбасні вироби і жирні сорти м'яса.

За її словами, в цій їжі міститься велика кількість тваринного жиру, який шкідливий для здоров'я печінки.

Також печінка "страждає" від вживання великої кількості солі. Нутриціолог зазначила, що добова доза солі для дорослої людини не повинна перевищувати п'яти грамів. Водночас потрібно мати на увазі, що досить багато солі міститься, наприклад, в ковбасах, м'ясних копченостях, сосисках, солоних сирах, чипсах і консервованих продуктах.

Відзначимо, жири тваринного походження тверді і складаються в основному з насичених жирних кислот. Їх містять сало (90-92% жиру), вершкове масло (72-82%), свинина (до 49%), ковбаси (20-40% в залежності від сорту), сметана (20-30%), сир (15-30%).

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Раніше нутриціолог Олена Степанова розповіла, що вживання вершкового масла за наявності запальних процесів може негативно позначитися на загальному стані організму. За її словами, від продукту також варто відмовитися при алергії, непереносності лактози й аутоімунних захворюваннях.

Крім того, кандидат медичних наук, лікар-дієтолог Ірина Бережна розповіла, що надлишок солі в раціоні шкідливий - як і повна відмова від неї. Дефіцит натрію і хлору, що входять до складу цього продукту, може привести до виникнення головних болів, запаморочень, зниження артеріального тиску та інших проблем зі здоров'ям.

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