Нутриціолог розповіла, чим можуть бути небезпечні для тіла помідори

Нутриціолог розповіла, чим можуть бути небезпечні для тіла помідори6 / УНІАН

Вживання помідорів, що містять солі важких металів, може привести до отруєння, появи каменів у нирках і комі. Про це заявила відомий вчений-Нутриціолог Марія Розанова в інтерв'ю порталу "П'ятий канал".

Вона стверджує, що серйозної шкоди здоров'ю можуть завдати помідори, які були вирощені біля дороги або недалеко від хімічних підприємств зростаючі поблизу таких місць томати накопичують в плодах солі важких металів.

Розанова окремо зазначила, що небезпеку також становлять незрілі помідори. За словами нутриціолога, в них міститься отруйна хімічна сполука "соланін". Однак фахівець вважає малоймовірним отруєння нестиглими плодами.

"Якщо, наприклад, уявити теоретично, що величезна кількість незрілих помідорів переробити для соку, для пасти, то вони будуть містити велику кількість отруйної дози для організму. Тоді можна впасти в кому", – заявила Розанова.

Крім того, фахівець порекомендувала купувати помідори в перевірених сертифікованих магазинах, вживати тільки зрілі плоди, а також ретельно мити овочі і зрізати з них шкірку.

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