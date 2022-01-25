Про які небезпечні хвороби сигналізує біль в спині - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Біль у спині може вказувати в тому числі на інфаркт, гострий нефрит і остеопороз. Про це повідомляє портал РИА Новости з посиланням на дослідження китайських вчених.

Автори публікації вказують, що найчастіше хворобливі відчуття в області спини пов'язані з втомою ‒ тривалим стоянням, сидінням, напругою або фізичними навантаженнями. Однак, не завжди відпочинку достатньо, щоб позбавиться від болю в спині. І іноді вони можуть бути пов'язані з небезпечними захворюваннями.

Біль в лівій частині спини може сигналізувати про наявність серцево-судинних захворювань. Коли вони віддають в руку або плече, існує ризик інфаркту, розшарування аорти або стенокардії. У гіпертоніків або людей, які страждають від ішемічної хвороби серця, можуть виникнути болі в грудях або спині, що супроводжуються задишкою.

Якщо ж біль локалізується в попереку, то не можна виключати і варіант гострого нефриту. Іноді, як говориться в публікації, вона може "стріляти" в область промежини уздовж сечоводу.

Біль уздовж хребта, яка може віддавати в поперек, часто свідчить про остеопороз. Додатковим сигналом цього захворювання є те, що неприємні відчуття, як правило, проходять, коли людина лягає на спину або бік. Також болі в попереку можуть бути наслідком запального процесу в м'язах і грижах.

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Нагадаємо, раніше отоларинголог і ларинголог Омід Мехдізаде (Omid Mehdizadeh) говорив про те, що є певні види болю в горлі, при яких не можна відкладати похід до лікаря.

Зокрема, цей один з найбільш поширених симптомів може свідчити про паратонзіллярном абсцесі, який характеризується скупченням гною в околоминдалинном просторі і який може бути надзвичайно небезпечним. Значне збільшення його в розмірах призводить до порушення прохідності дихальних шляхів і утрудненого дихання.