Виявлено новий штам коронавірусу, який небезпечніший за Дельту

Виявлено новий штам коронавірусу / Getty

Вчені Великобританії після проведення дослідження попередили про появу нового штаму коронавірусу, який може бути небезпечнішим всіх відомих штамів, включаючи Дельту.

Мутовану версію вірусу виявили в Ботсвані, повідомляє видання Daily Mail.

Штам коронавірусу з науковою назвою B. 1.1.529 містить 32 мутації, що вказує на його високу трансмісивність і стійкість до вакцин. Вірусолог з Імперського коледжу Лондона Том Пікок назвав комбінацію змін в білку у нового варіанту "жахливою".

Він попередив, що новий варіант коронавірусу потенційно може бути "гіршим, ніж будь-що інше", включаючи домінуючий у світі штам Дельта.

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За словами генетика з Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу, на сьогоднішній день виявлено 10 випадків цього штаму. Вчений припустив, що варіант B. 1.1.529 міг з'явитися у пацієнта з ВІЛ-інфекцією.

Нагадаємо, Великобританія стала першою країною в світі, котра схвалила препарат "Молнупиравір" проти Covid-19, який можна приймати вдома.

"Молнупіравір" схвалений для застосування у людей з коронавірусом у легкій та середній формі принаймні з одним фактором ризику розвитку тяжкої форми захворювання. До числа таких факторів ризику відносяться ожиріння, похилий вік (більше 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

Раніше американські вчені провели чергове дослідження і домоглися вражаючих результатів. Вони стверджують, що знищити коронавірус можна менше ніж за секунду. Для цього потрібні дуже високі температури.

Тим часом дослідники з Массачусетського технологічного інституту розвінчали основне правило протидії коронавірусу. Згідно з новим дослідженням, заразитися COVID-19 при знаходженні в одному приміщенні з хворим можна як на відстані двох, так і 20 метрів.