Виявлено новий штам коронавірусу, який небезпечніший за Дельту

Штам коронавірусу з науковою назвою B. 1.1.529 містить 32 мутації, що вказує на його високу трансмісивність.
Вчені Великобританії після проведення дослідження попередили про появу нового штаму коронавірусу, який може бути небезпечнішим всіх відомих штамів, включаючи Дельту.
Мутовану версію вірусу виявили в Ботсвані, повідомляє видання Daily Mail.
Штам коронавірусу з науковою назвою B. 1.1.529 містить 32 мутації, що вказує на його високу трансмісивність і стійкість до вакцин. Вірусолог з Імперського коледжу Лондона Том Пікок назвав комбінацію змін в білку у нового варіанту "жахливою".
Він попередив, що новий варіант коронавірусу потенційно може бути "гіршим, ніж будь-що інше", включаючи домінуючий у світі штам Дельта.
читайте такожУ МОЗ змінили вимогу до бустерної дози вакцини від коронавірусу
За словами генетика з Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу, на сьогоднішній день виявлено 10 випадків цього штаму. Вчений припустив, що варіант B. 1.1.529 міг з'явитися у пацієнта з ВІЛ-інфекцією.
Нагадаємо, Великобританія стала першою країною в світі, котра схвалила препарат "Молнупиравір" проти Covid-19, який можна приймати вдома.
"Молнупіравір" схвалений для застосування у людей з коронавірусом у легкій та середній формі принаймні з одним фактором ризику розвитку тяжкої форми захворювання. До числа таких факторів ризику відносяться ожиріння, похилий вік (більше 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.
Раніше американські вчені провели чергове дослідження і домоглися вражаючих результатів. Вони стверджують, що знищити коронавірус можна менше ніж за секунду. Для цього потрібні дуже високі температури.
Тим часом дослідники з Массачусетського технологічного інституту розвінчали основне правило протидії коронавірусу. Згідно з новим дослідженням, заразитися COVID-19 при знаходженні в одному приміщенні з хворим можна як на відстані двох, так і 20 метрів.