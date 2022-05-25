Окупанти намагаються взяти ЗСУ у три "котли" на Донбасі

Військові РФ намагаються взяти ЗСУ у три "котли" / УНІАН, Reuters

Армія РФ не може оточити українських військових на Донбасі, однак планують створити три менші "котли". Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Забезпечення менших оточень може дозволити рашистам досягати поступового прогресу.

Військове керівництво РФ намагається домогтися так званих "котлів" у Донецькій та Луганській областях:

район Сєвєвродонецька (включно з Рубіжним та Лисичанськом);

Бахмут - Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної);

навколо українських укріплень в Авдіївці.

Слід зазначити, що росіяни намагаються просунутись вперед, аби забезпечити оточення українських військ, однак їм не вдалося досягнути жодного серйозного прориву. У них не вийшло вийти на повний кордон Луганської та Донецької областей.

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Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нібито російські війська 24 травня вийшли на "дорогу життя" Бахмут - Лисичанськ в районі сіл Нагірне і Білогорівка. Нині дорога перекрита, рашисти намагаються прорватися вперед, аби перехопити трасу. У такому випадку війська ЗСУ опиняться в оточенні в районі Сєвєродонецька - Лисичанська, однак існує ще один шлях в ці міста.

Згодом глава Луганської ВОА Сергій Гайдай заявив, що траса Бахмут - Лисичанськ не перекрита. Окупанти обстрілюють дорогу, однак пересування нею можливе. До місцевих жителів "дорогою життя" вдалося доставити гуманітарну допомогу.

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