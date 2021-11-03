Небезпечний вид раку можна визначити по ногах: британські вчені перерахували ознаки

Ознаки на ногах можуть вказувати на рак / ua.depositphotos.com

Рак підшлункової залози, який входить в десятку найпоширеніших форм захворювання як серед жінок, так і серед чоловіків, можна визначити за малопомітними ознаками.

Виявити онкологію можна за змінами в ногах - рак підшлункової залози може викликати деякі симптоми, які вражають кінцівки пацієнтів, пише британське видання Express.

Йдеться про утворення тромбів в глибоких венах ніг, а також в інших частинах тіла.

Варто відзначити, що тромбоз глибоких вен також виникає у людей, які не хворіють на рак. Однак для деяких тромб іноді є першою ознакою раку підшлункової залози.

читайте такожДієтолог назвала спеції, які можуть врятувати від ракуІноді у пацієнтів можуть бути відсутні будь-які симптоми утворення тромбу в глибокій вені. Але є деякі загальні ознаки, на які слід звернути увагу:

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біль в нозі або ікрі - особливо спазми тільки в одній нозі;

набряк ноги;

почервоніння шкіри на нозі;

відчуття тепла в одній нозі;

біль при витягуванні пальців ніг - найчастіше це відбувається, коли ви вказуєте пальцями ніг вгору.

Раніше повідомлялося, що вчені з'ясували, чому чоловіки частіше за жінок хворіють на рак. Дослідники кажуть, що в крові більшості чоловіків спостерігається більш висока концентрація білка TIMP1. І саме ця речовина підвищує ризики чоловічої смертності від різних типів раку.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, що основний чоловічий статевий гормон тестостерон є основною причиною частої смертності чоловіків від коронавірусу COVID-19 у порівнянні з жінками.

Довгі клінічні дослідження продемонстрували, що для чоловіків, які страждають від раку передміхурової залози, популярний препарат для гормональної жіночої терапії працює краще, ніж ін'єкції стандартних ліків.

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