Віспа мавп може проникнути в Україну: хто потрапить під удар і як уберегтися

Рівень смертності від віспи мавп невисокий / Фото pixabay.com

Віспа мавп - нова незвичайна хвороба, яка проникла вже в низку європейських країн - може з'явитися і на території України.

Як розповіла професор, доктор медичних наук Алла Волоха в інтерв'ю виданню Obozrevatel, рівень смертності від віспи мавп невисокий, але ця хвороба дійсно може бути небезпечною для новонароджених, маленьких дітей і для осіб, які мають пригнічення імунної системи, імунодефіцити.

Що стосується ступеня заразності, то звичайна вітряна віспа заразніша.

"Але, скоріше, ступінь заразності порівнюють з натуральною віспою. Ми з нею практично не зустрічалися з 1980 року, коли вона була ліквідована. Але в природі мавпяча віспа існує, періодично вона з'являлася після ліквідації натуральної віспи. Фактично люди, які мають імунітет до натуральної віспи, наприклад, мають щеплення проти натуральної віспи, захищені й від мавпячої", - розповіла Волоха.

Віспа мавп - симптоми

"Це інфекційне захворювання, воно починається з лихоманки. Збільшуються лімфатичні вузли, а потім з'являються висипання. Висипань може бути досить багато. Їх можуть бути десятки і сотні. Це бульбашки, що відрізняються від укусів комах. Тобто мавпяча віспа протікає значно важче в порівнянні з укусами комах", - пояснила лікарка.

При цьому захворювання протікає досить довго - від двох до чотирьох тижнів.

Як лікувати віспу мавп

Волоха не змогла відповісти, чи можуть бути ефективними при мавпячій віспі препарати, які застосовуються при вітряній віспі.

"Я не зустріла даних про можливість лікування цими противірусними препаратами. Можливо, не було таких досліджень, тому що це питання раніше не було настільки актуальним", - зазначила лікарка.

Як уберегтися від зараження віспою мавп

"Поки специфічні способи не дуже відомі. Але дійсно звичайні способи повинні бути ефективними. Тобто уникати фізичних контактів з хворими людьми, уникати статевих контактів, тому що і через статеві контакти це може передаватися. Але крапельним шляхом ця інфекція поширюється не настільки істотно. Не знаю, чи буде запроваджено масковий режим, але людям з ослабленим імунітетом я б порадила мати маску і одягати її, якщо вони подорожують до Європи", - розповіла доктор медичних наук Алла Волоха.

Як повідомляв Главред, випадки зараження віспою мавп вже зафіксували у Великій Британії, США, Іспанії, Португалії, Канаді, Італії та Швеції. До цього вірус був виявлений лише в чотирьох країнах поза Західною або Центральною Африкою, і всі випадки мали пряме сполучення з континентом.

Тим часом російські пропагандисти пов'язують виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.

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