Від яких хвороб може захистити риб'ячий жир - відповідь нутриціолога/ ua.depositphotos.com

Є певні зміни в організмі, які відбудуться, якщо людина буде регулярно вживати риб'ячий жир. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий Нутриціолог Катерина Михайленко.

За її словами, риб'ячий жир багатий вітамінами A і D, а також Омега-3 жирними кислотами.

"Вітамін А необхідний для молодості нашої шкіри, підтримки імунітету і здоров'я очей. Нестача вітаміну D призводить до порушення обміну кальцію і фосфору в кістках, що в свою чергу збільшує ризик розвитку остеопорозу", — заявила Михайленко.

За словами нутриціолога, кращими джерелами риб'ячого жиру вважаються оселедець, палтус, скумбрія, лосось, тунець і тріска (адже вони можуть бути вирощені в глибоководних районах або виловлені в дикій природі).

"При цьому вітамінів A і D в два рази більше в жирі, отриманому з печінки тріски. У ній також присутні калій, магній і фосфор. Але через високу калорійність вживати печінку тріски варто помірно", - підсумувала Михайленко.

Реклама

читайте такожЕксперти пояснили, чим небезпечне надмірне вживання деяких вітамінів

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те , що британські та американські вчені стверджують - вживання полівітамінів, омега-3, пробіотиків і добавок з вітаміном D знижують ризик зараження організму коронавирусной інфекцією серед жінок.

Фінські вчені розповіли, популярна біологічно активна добавка до їжі - амінокислота L-цистеїн ‒ полегшує симптоми похмілля (в першу чергу ‒ нудоту і головний біль).