Від яких хвороб може захистити риб'ячий жир - відповідь нутриціолога

За словами нутриціолога Катерини Михайленко, найкращими джерелами риб'ячого жиру вважаються оселедець, палтус, скумбрія, лосось, тунець і тріска.
Є певні зміни в організмі, які відбудуться, якщо людина буде регулярно вживати риб'ячий жир. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий Нутриціолог Катерина Михайленко.
За її словами, риб'ячий жир багатий вітамінами A і D, а також Омега-3 жирними кислотами.
"Вітамін А необхідний для молодості нашої шкіри, підтримки імунітету і здоров'я очей. Нестача вітаміну D призводить до порушення обміну кальцію і фосфору в кістках, що в свою чергу збільшує ризик розвитку остеопорозу", — заявила Михайленко.
За словами нутриціолога, кращими джерелами риб'ячого жиру вважаються оселедець, палтус, скумбрія, лосось, тунець і тріска (адже вони можуть бути вирощені в глибоководних районах або виловлені в дикій природі).
"При цьому вітамінів A і D в два рази більше в жирі, отриманому з печінки тріски. У ній також присутні калій, магній і фосфор. Але через високу калорійність вживати печінку тріски варто помірно", - підсумувала Михайленко.
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