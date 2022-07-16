П'єте одине сміття кожен день: який чай найшкідливіший і несе неймовірну небезпеку

Чорним чаєм не можна захоплюватися, адже він сильно підсилює серцебиття.
Найулюбленіший і зігріваючий напій, особливо в зимову пору, є чай. Кожен з нас знає, що найкориснішими чаями є трав'яні.
Трав'яний чай заспокоює, тонізує та піднімає імунітет. Але, такі чаї кожен день ми не п'ємо і медики не радять.
Найпоширенішими чаями, безумовно, є - чорний та зелений.
Експерти відзначають, що з особливою обережністю потрібно пити міцний чорний чай людям із захворюваннями серця.
Чорним чаєм не можна захоплюватися, адже він сильно підсилює серцебиття.
Не можна пити чорний чай людям з гіпертонією і захворюванням нервової системи.
Який чай найнебезпечніший
- Як повідомляють дієтологи та експерти, найнебезпечніший чай - це чай в пакетиках.
- Такий чай протипоказано пити всім, оскільки ви "труїте" себе однією рідиною. Чай в пакетиках використовують із залишків та в ньому знаходиться одине сміття.
- Щоб ваш організм не постраждав, купуйте якісний крупнолистовий чай.
Як правильно пити чорний чай
- Чорний чай повинен бути не міцним.
- Чорний чай не можна пити сильно гарячим та під час сніданку.
- Не можна пити вчорашню заварку чорного чаю. Такий напій може нашкодити організму.
Користь чорного чаю
Чорний чай корисний, оскільки дарує бадьорість через високий вміст кофеїну. Чорний чай менш агресивний, і не так реагує на ваш організм, як кава.
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Автор: Маша Тупченко