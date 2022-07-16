П'єте одине сміття кожен день: який чай найшкідливіший і несе неймовірну небезпеку

Кому не можна чорний чай / pixabay

Найулюбленіший і зігріваючий напій, особливо в зимову пору, є чай. Кожен з нас знає, що найкориснішими чаями є трав'яні.

Трав'яний чай заспокоює, тонізує та піднімає імунітет. Але, такі чаї кожен день ми не п'ємо і медики не радять.

Найпоширенішими чаями, безумовно, є - чорний та зелений.

Експерти відзначають, що з особливою обережністю потрібно пити міцний чорний чай людям із захворюваннями серця.

Чорним чаєм не можна захоплюватися, адже він сильно підсилює серцебиття.

Не можна пити чорний чай людям з гіпертонією і захворюванням нервової системи.

Який чай найнебезпечніший

Як повідомляють дієтологи та експерти, найнебезпечніший чай - це чай в пакетиках.

Такий чай протипоказано пити всім, оскільки ви "труїте" себе однією рідиною. Чай в пакетиках використовують із залишків та в ньому знаходиться одине сміття.

Щоб ваш організм не постраждав, купуйте якісний крупнолистовий чай.

Як правильно пити чорний чай

Чорний чай повинен бути не міцним.

Чорний чай не можна пити сильно гарячим та під час сніданку.

Не можна пити вчорашню заварку чорного чаю. Такий напій може нашкодити організму.

Користь чорного чаю

Чорний чай корисний, оскільки дарує бадьорість через високий вміст кофеїну. Чорний чай менш агресивний, і не так реагує на ваш організм, як кава.

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