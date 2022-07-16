УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

П'єте одине сміття кожен день: який чай найшкідливіший і несе неймовірну небезпеку

16 липня 2022, 19:52

Чорним чаєм не можна захоплюватися, адже він сильно підсилює серцебиття.

чорний чай шкода, кому не можна чорний чай
Кому не можна чорний чай / pixabay

Найулюбленіший і зігріваючий напій, особливо в зимову пору, є чай. Кожен з нас знає, що найкориснішими чаями є трав'яні.

Трав'яний чай заспокоює, тонізує та піднімає імунітет. Але, такі чаї кожен день ми не п'ємо і медики не радять.

Найпоширенішими чаями, безумовно, є - чорний та зелений.

Експерти відзначають, що з особливою обережністю потрібно пити міцний чорний чай людям із захворюваннями серця.

Чорним чаєм не можна захоплюватися, адже він сильно підсилює серцебиття.

Не можна пити чорний чай людям з гіпертонією і захворюванням нервової системи.

Який чай найнебезпечніший

  • Як повідомляють дієтологи та експерти, найнебезпечніший чай - це чай в пакетиках.
  • Такий чай протипоказано пити всім, оскільки ви "труїте" себе однією рідиною. Чай в пакетиках використовують із залишків та в ньому знаходиться одине сміття.
  • Щоб ваш організм не постраждав, купуйте якісний крупнолистовий чай.

Як правильно пити чорний чай

  • Чорний чай повинен бути не міцним.
  • Чорний чай не можна пити сильно гарячим та під час сніданку.
  • Не можна пити вчорашню заварку чорного чаю. Такий напій може нашкодити організму.

Користь чорного чаю

Чорний чай корисний, оскільки дарує бадьорість через високий вміст кофеїну. Чорний чай менш агресивний, і не так реагує на ваш організм, як кава.

Читайте також:

здоров'я чай
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:10

Прикмети на 18 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб захистити сім'ю від бід і залучити гроші

20:06

"Ти - саме літо!": 54-річна Кайлі Міноуг в божевільній міні-сукні засвітила стрункі ніжки

19:59

Нові ракети для HIMARS знищать логістику РФ: у Раді розкрили деталі постачання зі СШАВідео

19:52

П'єте одине сміття кожен день: який чай найшкідливіший і несе неймовірну небезпекуВідео

19:31

РФ завдала ракетного удару по Україні з Каспію: що відомо про "прильоти" і руйнуванняВідео

Реклама
19:30

Відставка прем'єр-міністрів у ЄС: чи будуть наслідки для УкраїниПогляд

19:19

У Німеччині скасували концерт і "видворили" путінську співачкуВідео

18:58

Штурм РФ нарвався на потужну відповідь: на Донбасі ЗСУ змусили окупантів відступитиВідео

18:49

День металурга 2022: потужні привітання для рідних і колег, картинки та листівки

18:44

"Вона в Чернівцях": російський актор Юшкевич попрощався з матір'ю і підтримав "спецоперацію"

18:42

"Це не війна лише проти України": у Чехії закликали дати ЗСУ бойову авіаціюВідео

18:13

"Нас просто вбивають": мама загиблої у Вінниці дівчинки розповіла про пережитеВідео

18:10

"Почалася репетиція осіннього замісу": астрологи назвали міста України, які чекає бомбардуванняВідео

17:33

Окупантів спалили разом з танками: у ЗСУ показали "вогняні" кадриВідео

17:17

Рікі Мартін звинувачений у сексуальному насильстві над родичем

17:10

Розкрито страшний діагноз Дюжева, який підтримує війну в Україні

16:58

Зачистка Криму HIMARS: в ГУР розкрили цілі далекобійних РСЗВВідео

16:50

Буде багато смачного варення: як отримати відро смородини з кущаВідео

16:42

Як відіпрати жирні плями: 5 надзвичайно простих способів з ідеальним результатом

16:38

"Буде перелом у війні на користь України": у розвідці попередили про новий наступ Росії

Реклама
16:35

Прикмети на 17 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:34

Білорусь піде війною на Україну, перелому не буде: астролог озвучив тривожний прогнозВідео

16:33

Вогневий наліт на Луганщині: бійці Kraken знищили 60 окупантів і взяли полоненихВідео

16:20

Україна перетвориться на "річку": синоптики попередили про циклон з потужними зливамиВідео

16:16

Множинні травми і нещасний випадок: розкрито подробиці смерті Івани Трамп

15:59

Дезертують взводами з передової: окупанти розповідають, як тікають з УкраїниВідео

15:45

"Я не хочу змагатися з вбивцями": українська спортсменка публічно накинулася на росіянокВідео

15:35

"Впевнена, що зловмисники будуть знайдені": Камалія стала жертвою шахраїв

15:32

Далекобійний ЗРК прикриє небо: ЗСУ озброять двома батареями NASAMSВідео

15:29

Чому українцям треба бити ворога не лише "хімарсами" і "байрактарами"Погляд

15:28

"Коли люди спали, на них обвалився під’їзд": в Чугуєві ракета вбила подружжяФотоВідео

14:59

Найсмачніша та неймовірно хрустка квашена капуста: простий рецептВідео

14:58

Розірвати блокаду РФ: у США спрогнозували терміни контрудару ЗСУ на півдніВідео

14:50

500 бурятів драпонули з України, почувши вибухи від ракет HIMARSВідео

14:38

Через Маріуполь на Запоріжжя пройшла велика колона військової техніки РФВідео

14:34

Вантаж 200 для Курил: український спецзагін "покришив" підрозділ окупантів під Слов'янськомВідео

14:31

"РФ зараз святкує": відставка Драгі може позбавити Україну військової підтримки Італії - Politico

14:14

Смажить котлети і пече качки: Пугачова виходжує тяжкохворого Моїсеєва

13:45

Україна може отримати винищувачі F-16 і закрити небо: у ВПС пояснили, коли це станетьсяВідео

13:42

Мед може завдати серйозної шкоди організму: як його правильно їсти

Реклама
13:38

3 омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок після 30 років, що не вимагають особливого укладання

13:13

ЗСУ за допомогою HIMARS "обезголовили" 106-ту дивізію РФВідео

13:00

Гороскоп на завтра 17 липня 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - пророчі сни, Козерогам - випробуванняВідео

12:55

Напередодні пив коньяк за $2,5 тис. з Москви: гауляйтера Херсонщини могли отруїти свої жВідео

12:44

Він віддав наказ бомбити Вінницю: на російського командира відкрили полювання в КримуВідео

12:24

В РФ знову брязкають зброєю: збираються "наростити дії армії РФ" на всіх напрямках в УкраїніВідео

12:08

Боєць тероборони врятував життя сімнадцяти побратимів на Харківщині

12:04

Кремль продовжить війну: генерал розкрив найближчі плани Путіна щодо УкраїниВідео

11:43

Готувався йти до школи: 7-річного Максима і його маму вбила російська ракета у ВінниціВідео

11:28

"Бог намагається нас уберегти": Нікітюк показала знак у небі після теракту у ВінниціВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти