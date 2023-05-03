Після розголошення про візит Зеленського в Німеччину може назрівати скандал - The Guardian

В Україні вважають безвідповідальним те, що інформація про плани президента Володимира Зеленського відвідати Німеччину просочилася до мережі.
За інформацією, після того, як стала відомою дата візиту Зеленського в Німеччину, може назрівати скандал. Про це повідомляє The Guardian.
Журналісти зазначили, що джерела, які близькі до українського уряду, вважають розкриття даних про візит безвідповідальним. Тепер є сумніви, чи взагалі відбудеться поїздка президента української держави до Німеччини.
Нагадаємо, що на 13 травня президент України Володимир Зеленський запланував поїздку до Німеччини. Зеленський має провести ряд зустрічей і буде присутній на врученні премії Карла Великого.
3 травня президент України прибув з візитом до Фінляндії. Під час поїздки відбулись переговори між главою Зеленським та президентом Фінляндії Саулі Нійністе.
Більше цікавих новин: