Після розголошення про візит Зеленського в Німеччину може назрівати скандал - The Guardian

Президент України планував 13 травня конфіденційно прибути до Німеччини, але інформація потрапила у ЗМІ.

https://news.glavred.net/pislya-rozgoloshennya-pro-vizit-zelenskogo-v-nimechchinu-mozhe-nazrivati-skandal-the-guardian-10467652.html Посилання скопійоване

В Україні незадоволені анонсом візиту Зеленського у Берлін / фото: УНІАН

В Україні вважають безвідповідальним те, що інформація про плани президента Володимира Зеленського відвідати Німеччину просочилася до мережі.

За інформацією, після того, як стала відомою дата візиту Зеленського в Німеччину, може назрівати скандал. Про це повідомляє The Guardian.

Журналісти зазначили, що джерела, які близькі до українського уряду, вважають розкриття даних про візит безвідповідальним. Тепер є сумніви, чи взагалі відбудеться поїздка президента української держави до Німеччини.

відео дня

Нагадаємо, що на 13 травня президент України Володимир Зеленський запланував поїздку до Німеччини. Зеленський має провести ряд зустрічей і буде присутній на врученні премії Карла Великого.

3 травня президент України прибув з візитом до Фінляндії. Під час поїздки відбулись переговори між главою Зеленським та президентом Фінляндії Саулі Нійністе.

Більше цікавих новин: