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Чому потрібно регулярно їсти грейпфрут - відповідь дієтолога

28 січня 2022, 00:42

Відомий та авторітетний дієтолог Світлана Зеленцова категорично стверджує - саме грейпрут той фрукт, які більшості людей необхідно регулярно вживати.

Грейпфрут
Чому потрібно регулярно їсти грейпфрут - відповідь дієтолога / ua.depositphotos.com

Людям в раціон необхідно включати грейпфрут, оскільки цей фрукт цілком здатний зміцнити організм. Про це відомий дієтолог Світлана Зеленцова розповіла в коментарі РИА Новости.

Дослідник особливо зазначила, що такий фрукт вкрай багатий вітамінами і мікроелементами (в першу чергу − вітаміном С і кремнієм. Це означає, Каже Зеленцова, що грейпфрут зміцнює не тільки імунітет, але і підвищує синтез колагену.

"Фрукт містить ряд фітохімічних речовин, властивості яких активно вивчаються. Кілька з них визнані геропротекторами, речовинами, що уповільнюють старіння. Наприклад, нарингенін має антиоксидантну, протипухлинну, противірусну, антибактеріальну, протизапальну діями. Покращує стан серця і судин, пригнічує апетит", — заявила вона.

Крім того, присутнє в грейпфруті речовина "нобілетін" корисно при ожирінні, атеросклерозі, інсулінорезистентності. Також геспередин - антиоксидант, чинить протиалергічну дію, зміцнює судини, підвищує тонус і еластичність вен.

"Грейпфрут допоможе при застої жовчі і зниженій кислотності шлункового соку, оскільки стимулює вироблення травних соків. Клітковина, що міститься у фрукті, корисна для кишечника", - підсумувала Зеленцова.

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здоров'я фрукти організм
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