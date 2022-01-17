Чому небезпечно щодня їсти перероблене м'ясо - коментар експерта/ ua.depositphotos.com

Вживання переробленого м'яса кожен день підвищує ризик розвитку деменції на 44 відсотки. Про це повідомляє портал Daily Express з посиланням на дослідження британських вчених з Лідського університету.

Дослідниками була проаналізована база даних, яка містила інформацію про здоров'я і генетичні особливості близько 500 тисяч осіб у віці від 40 до 69 років.

За вісім років спостережень вченими були зафіксовані 2896 випадків набутого недоумства. Крім того, велика частина учасників досліджень курила і зовсім не займалася фізкультурою. Також у таких людей такою недугою сильно страждали родичі.

За даними дослідників, підвищений ризик розвитку деменції від обробленого м'яса був однаковим незалежно від генетичної схильності людини. З'ясувалося, що навіть щоденне вживання бутерброда з беконом або ковбасою на 44% може в перспективі збільшити ймовірність виникнення недоумства.

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Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).