УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Чому корисно помірно пити каву - коментар вчених

15 лютого 2022, 01:07

Всіх піддослідних вчені розділили на три групи в залежності від кількості споживаної кави ‒ не п'ють, вживають в помірних кількостях і п'ють.

Кава
Чому корисно помірно пити каву - коментар вчених / ua.depositphotos.com

Вживання від однієї до трьох чашок кави в день має захисну дію на здоров'я серця, а також знижує ризик інсульту і загальну смертність. До такого висновку прийшли вчені Лондонського університету королеви Марії (Великобританія) і Будапештського університету Земмельвайса (Угорщина). Про це повідомляється в пресрелізі на спеціалізованому порталі MedicalXpress.

Всіх людей розділили на три групи в залежності від кількості споживаної кави ‒ взагалі не п'ють, вживають в помірних кількостях і п'ють значну кількість кави за добу. Учасникам також провели магнітно-резонансну томографію - для того, щоб можна було простежити, як вживання кави впливає на функціонування кровоносної системи з плином часу.

Виявилося, що невеликі і помірні дози напою не тільки не шкідливі для серця і судин, а, навпаки, надають захисну дію. Так, загальний ризик смертності знижувався на 12 відсотків, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань — на 17 відсотків. Ризик інсульту знижувався на 21 відсоток.

читайте такожВчені знайшли незвичайну користь від вживання кави

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.

viber
кава організм
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
6 незамінних речей, які дозволять виглядати модно навесні 20226 незамінних речей, які дозволять виглядати модно навесні 2022 Дзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажанняДзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажання Гороскоп Таро на тиждень 14-20 лютого: Тільцям - небезпечні бажання, Ракам – гроші, Терезам - зрадаГороскоп Таро на тиждень 14-20 лютого: Тільцям - небезпечні бажання, Ракам – гроші, Терезам - зрада Вторгнення відміняється: Туреччина повідомила про нові дані з Росії і БілорусіВторгнення відміняється: Туреччина повідомила про нові дані з Росії і Білорусі "Вторгнення принесе страждання": в Білому домі повідомили деталі розмови з Путіним"Вторгнення принесе страждання": в Білому домі повідомили деталі розмови з Путіним
02:23

Як часто потрібно міняти постільну білизну: відповідь експерта

02:01

Ціни на хліб в Україні рекордно злетять: названо нову вартістьВідео

01:17

Гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2022: Овнам – небезпечні авантюри, Терезам - сюрпризи, Рибам - неприємні таємниціВідео

01:07

Чому корисно помірно пити каву - коментар вчених

00:52

"Закохуюся в тебе кожен день": Мендель показала свого бойфрендаФото

Реклама
00:51

Прикмети на 15 лютого: що не можна робити на Стрітення Господнє і як не потрапити в бідуВідео

00:46

3 предмети, які старять інтер'єр: від чого потрібно терміново позбутисяВідео

00:02

У Кремлі запевнили, що Путін готовий до перемовин щодо "української кризи"

00:01

Зірка День народження буржуя потрапив до спецприймальника, а потім і до психлікарні

14 лютого, понеділок
23:59

Які 5 слів притягують бідність і борги: не можна їх вимовляти вголосВідео

23:51

На Івано-Франківщині у кріслі стоматолога застрелили чоловіка

23:29

"Ти мені скажи, чий Крим?": Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українськоюВідео

23:21

"Повернутися в Україну протягом 24 годин": у ЗМІ з'явився список нардепів, які покинули УкраїнуВідео

23:00

"Панічна атака" на Україну: трансляція марафону Право на владу і Твій вечірВідео

23:00

Відео

22:58

Китай залишається найбільшим торговельним партнером України - Держстат

22:36

"Ми вдома": з'явилося відео Олени Зеленської в КиєвіВідео

22:30

США переносять своє посольство з Києва до Львова - Блінкен

21:58

Резніков висловився щодо можливості введення воєнного стану в Україні

21:48

"Для повномасштабного вторгнення недостатньо": скільки військових РФ стягнула до кордону з УкраїноюВідео

Реклама
21:19

У Росії запевнили, що не нападатимуть на Україну, якщо не буде "провокацій"

21:18

Заливатиме дощами і нагряне похолодання: раннього літа в Україні чекати не вартоВідео

20:41

Кривава стрілянина на Південмаші: ЗМІ розповіли про Рябчука і його "російський слід"Відео

20:35

Українським військовим з 1 березня підвищать зарплати: кому та на скільки

20:31

Неймовірна удача і солідний достаток: кому із знаків пощастить з грошима в рік ТиграВідео

20:13

Зеленський ввів 16 лютого нове свято - День єднанняВідео

20:06

5 безцінних предметів гардероба, які навесні 2022 можна поєднувати абсолютно з усім

19:56

Країни Європи готові до прийому біженців з УкраїниВідео

19:51

Крим та Донбас повернуться виключно дипломатичним шляхом - Зеленський

19:49

"Нас лякають великою війною": Зеленський терміново звернувся до українцівВідео

19:24

Визнання Росією "ЛДНР" - відмова від "Мінська": у Зеленського відповіли на проекти звернень до ПутінаВідео

19:24

Як виміряти температуру без градусника у дитини і дорослого – 5 швидких способів

19:20

Зеленський сьогодні виступить зі зверненням до українців - ЗМІ

19:09

В Україні за рік введено в експлуатацію вдвічі менше багатоповерхівок, ніж раніше: причинаВідео

19:01

Путін схвалив проєкт відповіді Росії щодо "гарантій безпеки" - Песков

18:54

Захід, не будьте боягузами і зрадниками!Погляд

18:39

Аліну Паш не пускають на Євробачення через ймовірну підробку документів - СуспільнеВідео

18:27

Через кілька хвилин після наказу Путіна ракети можуть впасти на Україну - Міноборони Британії

18:25

"Ривок" цін на нафту: що буде з цінами на паливо в УкраїніВідео

18:18

З Стрітенням Господнім: листівки, картинки і душевні привітання

Реклама
18:14

Вторгнення РФ 16 лютого малоймовірно: Данілов заявив про підготовку військВідео

18:10

Поліція терміново перейшла на посилений режим роботиВідео

18:10

"Особливий статус" і вибори на Донбасі: Зеленський заявив Шольцу, що Київ готує документи

18:03

Кадиров вимагає виконання "Мінська" для "уникнення кровопролиття"

18:01

Підготовка дому, "тривожна валіза" та дії при обстрілі: що робити в разі війни або НС

18:00

Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим

17:45

Філіп Кіркоров погрожував побити Регіну Тодоренко через Ані Лорак: "Я зараз тобі по голові дам!"Відео

17:33

Закрите небо над Україною: компанія SkyUp знову почала продавати квитки на свої рейси

17:28

Православний календар на березень 2022: Великий піст і Вселенська батьківська субота - важливі дати

17:09

Путін назвав вступ України до НАТО "дуже небезпечним"Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти