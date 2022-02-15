Чому корисно помірно пити каву - коментар вчених / ua.depositphotos.com

Вживання від однієї до трьох чашок кави в день має захисну дію на здоров'я серця, а також знижує ризик інсульту і загальну смертність. До такого висновку прийшли вчені Лондонського університету королеви Марії (Великобританія) і Будапештського університету Земмельвайса (Угорщина). Про це повідомляється в пресрелізі на спеціалізованому порталі MedicalXpress.

Всіх людей розділили на три групи в залежності від кількості споживаної кави ‒ взагалі не п'ють, вживають в помірних кількостях і п'ють значну кількість кави за добу. Учасникам також провели магнітно-резонансну томографію - для того, щоб можна було простежити, як вживання кави впливає на функціонування кровоносної системи з плином часу.

Виявилося, що невеликі і помірні дози напою не тільки не шкідливі для серця і судин, а, навпаки, надають захисну дію. Так, загальний ризик смертності знижувався на 12 відсотків, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань — на 17 відсотків. Ризик інсульту знижувався на 21 відсоток.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.