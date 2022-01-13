Чому знизилася ефективність COVID-вакцин та коли вдасться подолати вірус - відповідь лікаря

Лікар розповів про штам коронавірусу Омікрон / Фото Reuters

Штам коронавірусу Омікрон виявили в Україні ще в грудні минулого, 2021 року. Через зовнішню і внутрішню міграцію українців у період Новорічних свят, інтенсивність поширення коронавірусу зростає, заявив у коментарі Головреду лікар-епідеміолог Сергій Кравченко, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів.

За словами доктора, "після свят захворюваність продовжує зростати, а разом з нею - і навантаження на систему охорони здоров'я".

"Лікарі-епідеміологи спочатку говорили, що основна мета вакцинопрофілактики - уникнути тяжкого перебігу хвороби. Формування нових штамів, Омікрону і дельти, знизило ефективність вакцин, через що вакциновані хоч і хворіють, але набагато легше тих, хто зіткнувся з вірусом вперше і не має щеплення", - повідомив Сергій Кравченко.

За його словами, наша країна та весь світ й досі перебуває в умовах пандемії.

"Оскільки епідемія коронавірусу ще не подолана, то і протиепідеміологічні заходи у вигляді карантинних обмежень напевно триватимуть в доступному для огляду майбутньому", - зазначив лікар.

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Саме тому, на переконання Сергія Кравченка, ніякого спаду захворюваності немає і бути не може, а навпаки - є новий збудник, який викликає нове і малознайоме захворювання.

"Більш того, коронавірус циркулює лише другий рік - він все ще проходить період адаптації, еволюціонує і підносить сюрпризи у вигляді все нових і нових штамів. Тому, виходячи з темпів поширення штамів і вакцинації, коронавірус навряд чи вдасться повністю подолати щонайменше, до 2024 року", - підсумував він.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зростання хворих коронавірусом. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, станом на ранок 13 січня 2022 коронавірус в Україні за добу виявили у 10 046 жителів країни. У тому числі захворіли 590 дітей і 255 медпрацівників.

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