Чому вживання білого хліба може викликати деменцію - відповідь дієтолога/ ua.depositphotos.com/

Білий хліб може призвести до деменції - тому що в ньому міститься велика кількість маргарину і цукру, заявила про це в інтерв'ю телеканалу "Москва 24" розповіла відомий лікар-дієтолог Олена Соломатіна.

Для того, щоб скоротити негативний вплив на судини і, як наслідок, на мозкову діяльність, фахівець рекомендувала в категоричному Тоні вживати цільнозерновий продукт ‒ бажано з овочами.

"Якщо хочеться хліба з чимось, наприклад, з сиром, то зверху повинен бути шматок перцю, салат, огірок – все що завгодно. Але обов'язково клітковина має бути присутня", - підкреслила Соломатіна.

Дієтолог ще раз нагадала, що фастфуд, печиво, сухарики містять трансжири (жири, які збагачені воднем) і руйнують судини.

"Консерванти, барвники, алкоголь, жири – все це теж руйнівно діє. Печінка намагається їх вивести, потім перестає з цим справлятися і в кінцевому підсумку пошкоджується, не може виробити нормальний холестерин. Тобто вона починає виробляти холестерин низької щільності, який якраз і формує атеросклеротичні бляшки", – пояснила Соломатіна.

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Крім того, дієтолог порадила людям більше овочів і фруктів, а також набагато частіше вживати горіхи і рибу.

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Нагадаємо, раніше нове дослідження показало, що регулярне вживання білого рису безпосередньо пов'язане з підвищенням рівня цукру в крові.

Виявилося, що вживання білого рису значно збільшує ризик розвитку цукрового діабету - оскільки в процесі подрібнення і полірування рису пропадає значна частина поживних речовин (в першу чергу Вітамін B).