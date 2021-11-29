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Поки немає доказів особливої небезпеки штаму коронавірусу Омікрон - ВООЗ

29 листопада 2021, 06:46
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За попередніми даними, люди, які вже хворіли на коронавірус, можуть повторно заразитися штамом Омікрон в легшій формі в порівнянні з іншими COVID-варіантами.

коронавірус
Поки невідомо, чи провокує новий штам коронавірусу важкіший перебіг хвороби / Фото Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпеку штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

Як йдеться в заяві, опублікованій на сайті ВООЗ, поки що незрозуміло, чи легше штам Омікрон передається від людини до людини в порівнянні з іншими варіантами.

Також невідомо, чи провокує новий штам коронавірусу важкіше захворювання, ніж інші варіанти COVID-19.

ВООЗ знадобиться від декількох днів до декількох тижнів, щоби з'ясувати ступінь тяжкості інфікування штамом. При цьому, за попередніми даними, люди, які раніше хворіли на COVID-19, можуть повторно заразитися штамом Омікрон у легшому ступені в порівнянні з іншими варіантами коронавірусу.

"Більше інформації про це буде доступно в найближчі дні та тижні", — зазначили у ВООЗ.

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В організації також додали, що ключовими моментами в боротьбі проти пандемії коронавірусу залишаються профілактика та вакцинація.

Де і коли знайшли новий варіант COVID-19

Як повідомляв Главред, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг у ПАР у 77 пацієнтів. Також вірус зафіксували у 4 осіб в Ботсвані. Один хворий прилетів з Південної Африки в Гонконг, де і був встановлений діагноз.

За оцінками епідеміологічного центру ПАР, близько 90% нових випадків захворювання в регіоні Гаутенг викликані новим штамом. Але також вірус міг вже поширитися і в восьми інших провінціях країни.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

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