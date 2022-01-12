"Повна деградація" : у Міноборони РФ висловилися про відносини з НАТО

Російсько-натовські відносини знаходяться на критично низькому рівні. Це відбувається на тлі глобальної нестабільності, заявили в Міноборони.
Відносини між Росією і НАТО знаходяться на критично низькому рівні нібито через те, що Альянс відкидає пропозиції щодо деескалації, повідомляє ТАСС.
"Російсько-натовські відносини знаходяться на критично низькому рівні. Це відбувається на тлі глобальної нестабільності, терористичної загрози, розгортання чергової гонки озброєнь, а також повної деградації архітектури безпеки в Європі", - заявив заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.
За його словами, російська сторона нібито неодноразово пропонувала НАТО вжити заходів щодо деескалації обстановки, але ініціативи були проігноровані.
Ситуація на кордоні України з Росією
Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України й досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.
Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США.
Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.
"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.
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