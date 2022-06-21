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Користь часнику: ТОП-10 корисних властивостей і головні протипоказання

21 червня 2022, 05:31

Щоб витягти з ароматного продукту максимум користі, потрібно знати секрети його правильного вживання.

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У чому користь часнику для людини / Колаж - pixabay.com

Користь часнику для здоров'я – не міф і не вигадка підступних батьків, щоб згодувати своєму чаду щось несмачне. Цей овоч високо цінують у багатьох сферах – від кулінарії, до косметології, проте найбільш цінні властивості він демонструє саме в питаннях, які стосуються здоров'я людини.

Так що відмахуватися від часнику через його різкий запах не варто - в кожному маленькому зубчику зберігається неймовірна кількість корисних речовин, які будуть підтримувати ваш організм в тонусі.

До чого призводить регулярне вживання часнику, кому варто уникати цього ароматного продукту, а також як його їсти, щоб отримати максимальну користь, читайте далі.

Чим корисний часник? Харчова цінність

З вживанням кожного зубчика часнику в організм потрапляють вітаміни C, B6, B1, B2, B3, B5, B9; мікроелементи кальцій, калій, фосфор, селен, магній, натрій, цинк, залізо і марганець. Також природним антиоксидантом є аліцин – речовина, яка міститься в ефірному маслі часнику.

Крім того в 100 г часнику:

  • вуглеводів - 33 г;
  • жирів - 0 г;
  • харчових волокон - 2 г;
  • білка - 6 г;
  • харчова цінність - 149 кал.
часник
Часник, особливо його ефірне масло, містить масу корисних мікроелементів / pixabay.com

Корисні властивості часнику

1. Зміцнення імунітету + зниження частоти простудних захворювань

Щоденне вживання часнику знижує в середньому ймовірність захворювання на ГРВІ на 63%. Це не вбереже від застуди на всі сто – ймовірність підчепити сезонну хворобу все ж є. Однак аліцин, що міститься в часнику, значно полегшує симптоми і скорочує термін активної стадії захворювання (близько 1.5 днів замість 6). Такий результат досягається за рахунок поліпшення функціонування імунних клітин в організмі.

2. Зниження кров'яного тиску

Регулярний прийом часнику в їжу рекомендують гіпертонікам, як судинорозширювальний засіб. Для зниження артеріального тиску рекомендують вживати по 4 зубчики щодня. Між тим варто пам'ятати, що пахучий овоч ні в якому разі не є заміною ліків, які прописує лікар. Більш того, перед тим, як вживати часник або препарати на його основі, варто попередньо проконсультуватися з фахівцем.

часник
Часник - цінний продукт для гіпертоніків / pixabay.com

3. Зниження рівня холестерину

Така ж щоденна доза (2-4 зубчики) зменшує рівень холестерину (ліпопротеїну низької щільності) на 10-15%. Найбільша ефективність досягається через 8 тижнів регулярного вживання часнику.

4. Зменшення ймовірності розвитку проблем з пам'яттю і деменції

Часник містить безліч корисних антиоксидантів, які допомагають клітинам мозку боротися зі "старінням", мутаціями і ушкодженнями. Таким чином, додавання часнику в свій щоденний раціон може послужити непоганою підмогою організму в протистоянні розвитку старечого недоумства і хвороби Альцгеймера.

мозок
Часник допомагає тримати мозок в тонусі / pixabay.com

5. Зменшення рівня цукру в крові

В якості додаткової терапії лікарі рекомендують щодня їсти часник людям з діабетом 2 типу. Помітний ефект настає через 14 днів після регулярного прийому овоча. Втім, лікуватися ароматною добавкою слід з особливою обережністю, після попередньої консультації з лікарем.

6. Надання тонізуючого ефекту

Вчені не впевнені, чи підвищує часник витривалість організму в цілому, проте в симптоматичному зниженні фізичної втоми організму овоч показує високу результативність. Також він підвищує працездатність. Такий спосіб поліпшення самопочуття особливо ефективний в холодну пору року.

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Часник допомагає позбутися від втоми / pixabay.com

7. Зниження ризику розвитку жовчнокам'яної хвороби

Високий вміст жирів в щоденному раціоні може привести до утворення каменів в жовчному міхурі. Розрідженню жовчі сприяє ряд корисних речовин, які потрапляють в організм разом з часником. Таким чином всіма улюблене сало з часничком – це не тільки смачно, але ще і корисно.

8. Захист печінки від токсинів

Часник - природний гепатопротектор, що сприяє виробленню печінкових ферментів. Він допомагає печінці переробляти токсини від лікарських препаратів (наприклад, антибіотиків) і важких металів, які можу потрапити в організм з їжею (морська риба і морепродукти, картопля і баштан).

9. Поліпшення гігієни ротової порожнини

Як би парадоксально це не звучало, але вживання часнику сприяє позбавленню від неприємного запаху з рота. Пахучий овоч має сильні антибактеріальні та протигрибкові властивості: він допомагає підтримувати чистоту зубів, протистоїть утворенню відкладень на емалі, знімає запалення з ясен і знижує ризик розвитку карієсу.

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Часник корисний для ротової порожнини / pixabay.com

10. Захист шкіри

Краса і здоров'я шкірного покриву – ще одна з причин не нехтувати часником при приготуванні їжі. Корисні речовини стимулюють природне вироблення колагену і еластину, які насичують шкіру і допомагають зберегти її пружність і здоровий колір, і, як бонус, дають захист від фотостаріння. При цьому варто пам'ятати, сік часнику, препарати і косметичні засоби на його основі можуть привести до опіків на шкірі. Тому перед використанням важливо проконсультуватися з лікарем.

Як правильно їсти часник?

Незважаючи на очевидну користь часнику, їсти його в безмежних кількостях не рекомендується. Фахівці підкреслюють - в день дорослій людині варто з'їдати не більше 15 грам, що в середньому становить 4 зубчики. Дітям до 7 років їсти часник потрібно в помірних кількостях.

Найбільшу користь, як і більшість овочів, приносить часник в сирому вигляді. При термічній обробці руйнується ряд ефірних масел і корисних речовин, які можна з нього почерпнути.

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Як потрібно правильно їсти часник / pixabay.com

Кому не можна їсти часник? Протипоказання

При всій очевидній користі, яку несе в собі щоденне вживання ароматного овоча, варто пам'ятати, кому не можна їсти часник:

  • людям з порушеннями згортання крові
  • людям з проблемами з шлунково-кишкового тракту і порушеннями травлення
  • гіпотонікам (зі зниженим кров'яним тиском)
  • людям з гіпоглікемією (низьким рівнем цукру в крові).

Крім того вживати часник в їжу рекомендують дуже помірно вагітним і годуючим груддю, а також дітям до 7 років. Також варто відмовитися від часнику, якщо вам належить хірургічне втручання будь-якої складності. З метою безпеки варто припинити вживання часнику за 2 тижні до планової операції, щоб уникнути високої втрати крові. Не можна також їсти часник на голодний шлунок.

Інші новини:

здоров'я імунітет ГРВІ часник артеріальний тиск
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