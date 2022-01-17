Чи допоможе полуниця спалити небезпечний жир на животі-коментар вчених / ua.depositphotos.com

Полуниця, оскільки вона багата клітковиною, допомагає організму спалити дуже небезпечний для організму вісцеральний жир в районі живота. Про це повідомляє британський портал Daily Express.

Вісцеральний жир, що знаходиться в області живота, порушує баланс і функціонування гормонів, погіршує чутливість клітин до інсуліну і сприяє утворенню тромбів, що призводить до проблем з серцем, а іноді і до ранньої смерті. Однак розчинна клітковина, за словами дослідників з Медичного центру Wake Forest Baptist, уповільнює процес потрапляння перевареної їжі зі шлунка в кишечник і тим самим допомагає позбутися від вісцерального жиру.

"На кожні десять грамів розчинної клітковини в день обсяг вісцерального жиру скорочується на 3,7% за період в п'ять років. З іншого боку, зростання рівня помірної активності призводить до скорочення обсягу вісцерального жиру на 7,4% за той же період часу", - кажуть вчені.

Також дослідники нагадали, що полуниця містить високу концентрацію антоціаніну — амінокислоти, яка знижує рівень шкідливого холестерину і тригліцеридів, допомагаючи також контролювати вагу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що неправильне вживання авокадо може призвести до набору ваги замість очікуваного схуднення. Про це заявив фітнес-тренер і дієтолог Павло Терехов.

"Авокадо - це джерело вітамінів, мікроелементів і ненасичених жирів. Рекомендую вживати з рибою, сиром, зеленню і овочами. Дуже добре підходить для раціону вегетаріанців. Рецепт смачного і ситного сніданку з авокадо: два тости, половина авокадо, 70 грамів червоної риби, 20 грамів м'якого сиру, зелень і овочі", — сказав він.