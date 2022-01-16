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Порошенко зізнався, які "сигнали" отримував перед поверненням в Україну

16 січня 2022, 20:50

За словами політика, йому повідомили, що "з розумінням поставляться до його рішення не повертатися в Україну".

Порошенко
Порошенко розповів про "сигнали" від оточення Зеленського / УНІАН

Колишній президент і нардеп Петро Порошенко заявив під час сьогоднішнього брифінгу у Варшаві, що отримав сигнали від оточення глави держави Володимира Зеленського не повертатися в Україну.

"Я отримав їх (сигнали-ред.) від найближчих людей Зеленського, які займаються політтехнологічними сценаріями поведінки Зеленського", - заявив Порошенко.

За словами політика, йому повідомили, що "з розумінням поставляться до його рішення не повертатися в Україну".

Порошенко також вважає, що Володимир Зеленський сам собі зашкодить, якщо посадить його за грати.

Він також висловив упевненість в тому, що ніякого арешту не буде. При цьому він підкреслив, що справа не в його депутатській недоторканності.

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"Упевнений, що Зеленський не зробить цього — не вистрілить собі в ногу. Немає підстав (для затримання-ред.), тому нічого коментувати", — відповів Порошенко.

Справа Порошенко

Колишнього президента України Петра Порошенка звинувачують у державній зраді. У справі йдеться про постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористичним організаціям.

Коли 17 грудня 2021 року представники ДБР намагалися вручити йому повістку у цій справі, Порошенко від них втік. Після цього його помітили в Стамбулі-він зустрінутися з Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправитися до Варшави, де знаходиться досі.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

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