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Пропадає нюх, сухий кашель і температура: лікар описав симптоми нового штаму коронавірусу "Дельта+"

1 листопада 2021, 12:43

Медик ще раз нагадав українцям, що без інструментальних обстежень та лабораторних аналізів лікарю дуже важко об'єктивно оцінити стан пацієнта.

Вчені, лабораторія
Лікар описав симптоми нового штаму коронавірусу " Дельта + / Reuters

Висока температура, нудота і сухий кашель - саме такі симптоми у нового штаму коронавірусу, який медики назвали "Дельта+". Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав відомий львівський лікар Тарас Жиравецький.

За його словами, серед основних симптомів "Дельти+" - висока температура, яка може триматися більше десяти діб, нудота, яка провокує втрату апетиту і зниження ваги, а також сухий кашель.

Крім того, у інфікованих може з'явитися біль в спині, діарея, головний біль і утруднене дихання навіть при нормальній сатурації.

"Швидке падіння сатурації у старших пацієнтів. Цей стан важко контролювати без можливості отримувати кисень, тому така велика кількість госпіталізацій. Дуже стрімкий стрибок вгору показників ЦРП (реактивний протеїн або білок) і феритину — за один або два дні при попередніх хороших показниках", — розповів Жиравецький.

Крім того, каже медик, у хворих зі штамом "дельти+" знову пропадає запах і смак. Також можуть з'являтися тромбози через зневоднення і запалення перикарда з міокардом.

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"Без інструментальних обстежень та лабораторних аналізів лікарю дуже важко об'єктивно оцінити стан пацієнта. Часто аналізи в нормі, але є висока температура більше 10 днів, сатурація також може бути нормальною — вище 94, але за кілька годин опускатися нижче 90. Рентген і прослуховування пацієнта часто є малоінформативними. Непередбачуваність перебігу COVID - 19 при новому штамі є найбільшим викликом для медиків, нам дійсно важко зробити будь-який прогноз", - додав лікар.

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Нагадаємо, штам "Дельта" вперше виявили в Індії. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше визнала цей штам таким, що "викликає занепокоєння", оскільки він є більш заразним.

Разом з тим вакцини проти цього штаму, ймовірно, ефективний. Але епідеміологи в США стверджуючи, що вакциновані особи, інфіковані "дельтою", можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук зазначила, що штам "дельта" часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію − це незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів під час перших хвиль коронавірусної інфекції майже не було.

viber
Дельта коронавірус штам COVID-19
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