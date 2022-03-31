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Розкрито унікальні властивості лимона: відомий дієтолог настійно рекомендує їсти його кожен день

31 березня 2022, 02:31

Важливо пам'ятати, що при попаданні в гарячу воду основна кількість вітаміну руйнується.

вода, стакан, лимон
Корисні властивості лимона / pixaby

Дієтолог Світлана Фус стверджує, що лимон володіє унікальними властивостями. Крім того, що прийнято вважати джерелом аскорбінової кислоти, тому що він кислий, середній лимон, вага якого 60 г, дійсно може дати організму 25 – 30 мг важливого для організму вітаміну С, тобто одну третину його добової норми.

Крім "аскорбінки" в лимонах присутні в невеликих кількостях вітаміни В6 і В1.

Серед мінеральних речовин слід відзначити кальцій (12,2%) і мідь (9%) містяться в шкірці лимона. У ній же в 4 рази більше клітковини (42%) і пектину (40%) ніж в м'якоті.

Також в лимонах багато інших речовин, які проявляють свої корисні властивості. Це органічні кислоти-лимонна і яблучна, фітонциди, рутин.

Флавоноїди гесперидин і Діосмін покращують кровообіг і допомагають запобігти розвитку атеросклерозу, а лімонен, нарингенін і кумарини надають протипухлинну дію.

Дієтолог не рекомендує захоплюватися лимонами і людям з підвищеною кислотністю, виразкою шлунка і проблемною підшлунковою залозою. У таких випадках краще використовувати не сам лимон, а його цедру.

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