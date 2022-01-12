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"Різко збільшує ризик інсульту": Комаровський розповів, що не можна робити при головному болю

12 січня 2022, 10:13

Медик попередив про плачевні наслідки "збивання" тиску.

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Євген Комаровський розповів, що не можна робити при головному болю/ скріншот

Доктор Євген Комаровський розповів, чому підвищується тиск і як не потрібно діяти при головному болю.

Медик в ефірі телеканалу Україна 24 нагадав, що головний біль не є симптомом підвищеного тиску, а навпаки - саме через неї може підскочити тиск.

"Треба знати, що з цим робити. Наприклад, людина приходить додому, а у нього болить голова. Він думає: напевно, у мене підвищений тиск. Людина міряє тиск, бачить там трохи підвищений, ковтає якусь таблетку і сидить чекає. Ще через час викликає "швидку", вона робить йому укол, кудись везе, все це разом починає діяти, у людини різко знижується тиск, і це різко збільшує ризик ішемічного інсульту",-сказав Комаровський.

читайте такожБолять і набрякають ноги-Комаровський назвав причини і способи вирішенняМедик радить перш за все прийняти горизонтальне положення, а потім зателефонувати своєму сімейному лікарю.

Раніше відомий український лікар Євген Комаровський дав корисні поради, як продовжити життя. За його словами, потрібно займатися спортом і сексом, а ще - оточувати себе хорошими людьми.

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Автор: Сергій Кущ
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Євген Комаровский артеріальний тиск
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