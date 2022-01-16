Росія натякала на розміщенні ядерних ракет біля США - NYT

Росія натякала на переговорах про плани розмістити ядерні ракети біля США / Facebook/mod.mil. rus

Представники делегації Росії під час переговорів щодо "гарантій безпеки" натякали на можливість розміщення ядерних ракет біля США, повідомляє The New York Times.

Як зазначають журналісти, подібні плани нагадують Карибську кризу початку 60-х років минулого століття.

За даними видання, російські дипломати на переговорах з США і НАТО щодо "гарантій безпеки" прямо не говорили про плани Москви розмістити ядерні ракети біля американського узбережжя. Однак представники Росії натякали на таку можливість.

Наскільки серйозні такі плани Росії, зазначає видання, поки що сказати не можна. При цьому наголошується, що такі натяки можуть бути спробою залякати США і їх союзників, щоб вони прийняли Російські вимоги.

Як зазначається у статті, подібні наміри Росії нагадують Карибську кризу, яка сталася на початку 60-х років минулого століття.

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Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проєкти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.

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