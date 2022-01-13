Сенат США провалив проект щодо жорстких санкцій проти Північного потоку-2

Сенат США провалив голосування щодо санкцій проти СП-2 / Getty Images

У четвер, 13 січня, Сенат США не підтримав законопроект республіканця Теда Круза про санкції проти Північного потоку-2. Для його затвердження не вдалося набрати необхідних 60 голосів під час засідання Сенату.

Для затвердження законопроекту про санкції проти Північного потоку-2, який в Сенат внесли республіканці Чак Шумер і Тед Круз, потрібні були 60 голосів законодавців. Однак набрати їх не вдалося.

Напередодні голосування в Сенаті адміністрація Білого дому виступила проти законопроекту, який зобов'язував ввести санкції проти відповідальних за роботу над Північним потоком-2. Ухвалення цього документу підірве єдність європейських союзників.

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Документ зобов'язував главу Білого дому протягом 15 днів ввести санкції проти "будь-якої посадової особи структури, створеної або відповідальної за планування, будівництво або експлуатацію" газопроводу і самої такої структури.

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Таким чином Тед Круг намагався повернути американські обмеження щодо оператора проекту компанії Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга, які припускали блокування активів в американській юрисдикції і заборону на в'їзд до країни.

Сертифікація Північного потоку-2

Раніше Федеральне мережеве агентство Німеччини призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процедуру поставили на паузу через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.

У ФРН поставили РФ умову, згідно з якою Nord Stream AG повинна зареєструвати в Німеччині нову компанію і віддати їй у володіння частину магістралі, прокладену по німецькій території.

До тих пір, поки Газпром не виконає умови німецького регулятора, сертифікація газопроводу Північний потік-2 відновлена не буде.

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